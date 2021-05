Κόσμος

ΗΠΑ: Κατηγορούν τον Σαλί Μπερίσα για διαφθορά

Κατά την θητεία του ως πρωθυπουργός ενεπλάκη σε πράξεις διαφοράς, τόνισε ο Άντονι Μπλίνκεν

Του Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ

Εμπλεκόμενο σε υποθέσεις σοβαρής διαφθοράς ανακήρυξαν οι ΗΠΑ τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα

Με προσωπική δήλωση ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Άντονι Μπλίνκεν, έκανε λόγο για ενέργειες που υπονόμευσαν την δημοκρατία της Αλβανίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Μπερίσα «κυρίως κατά την θητεία του ως πρωθυπουργός ενεπλάκη σε πράξεις διαφοράς, όπως υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και παρέμβαση σε δημόσιες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ισχύος προς ίδιον όφελος και πλουτισμού των πολιτικών εταίρων και των μελών της οικογένειάς του σε βάρος της εμπιστοσύνης των Αλβανών πολιτών στους κυβερνητικούς θεσμούς και τους κρατικούς αξιωματούχους».

«Επαναβεβαιώνω την ανάγκη να υπάρξει απόδοση ευθυνών και διαφάνεια στους δημοκρατικούς θεσμούς της Αλβανίας, τις κυβερνητικές διαδικασίες και τις πράξεις των κρατικών αξιωματούχων», κατέληξε ο Άντονι Μπλίνκεν.

