Αθλητικά

Euro 2020 - Αυστρία: οι 30 παίκτες του Φόντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν στην προετοιμασία της εθνικής Αυστρίας ενόψει του Euro

Τα ονόματα των 30 ποδοσφαιριστών που κλήθηκαν στην προετοιμασία της εθνικής Αυστρίας ενόψει του επερχόμενου Euro έδωσε στη δημοσιότητα ο 55χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός, Φράνκο Φόντα.

Αυτά που ξεχωρίζουν ανάμεσα στα υπόλοιπα είναι αυτά του Νταβίντ Αλάμπα της Μπάγερν, του Μαρσέλ Ζάμπιτσερ της Λειψίας αλλά και του πολύπειρου αρχηγού της ομάδας, Γιούλιαν Μπαουμγκαρτλίνγκερ, για τη συμμετοχή του οποίου στο τουρνουά υπήρξαν πολλές αμφιβολίες, μιας και βρίσκεται εδώ και μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού τον περασμένο Ιανουάριο.



Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Ντάνιελ Μπάχμαν (Γουότφορντ), Χάιντς Λίντνερ (Βασιλεία), Παβάο Πέρβαν (Βόλφσμπουργκ), Αλεξάντερ Σλάγκερ (ΛΑΣΚ)

Αμυντικοί: Νταβίντ Αλάμπα (Μπάγερν Μονάχου), Αλεξάνταρ Ντράγκοβιτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Μάρκο Φριντλ (Βέρντερ Βρέμης), Μάρτιν Χιντερέγκερ (Άιντραχτ Φραγκφούρτης), Στέφαν Λάινερ (Γκλάντμπαχ), Φίλιπ Λίνχαρτ (Φράιμπουργκ), Φίλιπ Μουένε (Μάιντς 05), Στέφαν Πος (Χόφενχαϊμ), Κρίστοφερ Τρίμελ (Ουνιόν Βερολίνου), Αντρέας Ούλμερ (Λειψία)

Μέσοι: Γιούλιαν Μπαουμγκαρτλίνγκερ (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Φλόριαν Γκρίλιτς (Χόφενχαϊμ), Στέφαν Ίλσανκερ (Άιντραχτ Φραγκφούρτης), Κόνραντ Λάιμερ (Λειψία), Βαλεντίνο Λαζάρο (Γκλάντμπαχ), Μάρσελ Ζάμπιτσερ (Λειψία), Λούις Σάουμπ (Κολωνία), Ξάβερ Σλάγκερ (Βόλφσμπουργκ), Αλεσάντρο Σεπφ (Σάλκε)

Επιθετικοί: Μάρκο Αρναούτοβιτς (Σανγκάη Πορτ), Χούσεϊν Μπάλιτς (ΛΑΣΚ), Άντριαν Γκρμπιτς (Λοριάν), Μίχαελ Γκρεγκόριτς (Άουγκσμπουργκ), Σάσα Καλάιτζιτς (Στουτγκάρδη), Καρίμ Ονισίβο (Μάιντς 05)



Η Αυστρία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Ολλανδία, Ουκρανία και Βόρεια Μακεδονία και οι υποχρεώσεις της στη διοργάνωση ξεκινούν στις 13 Ιουνίου με τον αγώνα εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας. Επίσης, οι Αυστριακοί θα δώσουν δύο φιλικά προετοιμασίας, με την Αγγλία και τη Σλοβακία (στις 2 και 6 Ιουνίου αντιστοίχως), μετά το πέρασμα των οποίων ο Γερμανός τεχνικός θα πρέπει να καταλήξει στους 26 ποδοσφαιριστές που θα συνθέσουν την τελική αποστολή.

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Κικίλιας: “Καμπανάκι” για τις νεότερες ηλικίες

Γενοκτονία Ποντίων και Αρμενίων: Θα ζητήσει ποτέ “συγγνώμη” η Τουρκία;

Μπάιντεν σε Νετανιάχου για Γάζα: Περιμένω αποκλιμάκωση σήμερα