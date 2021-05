Έλενα Τσαγκρινού για Eurovision 2021 στον ΑΝΤ1: Κύπρος και Ελλάδα μαζί στον τελικό (βίντεο)

Life

Ικανοποίηση για την πρόκριση στον τελικό, παρά τις αντιδράσεις για το “El Diablo”. Τι είπε για την ελληνική συμμετοχή.

Ενθουσιασμένη με την πρόκρισή της Κύπρου στον τελικό της Eurovision 2021, δήλωσε η Έλενα Τσαγκρινού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου. «Είμαστε ξετρελαμένοι. Δεν φαντάζεστε πώς νιώθουμε», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως «είμαστε υπερήφανοι που μπήκαμε στον τελικό».

Ερωτηθείσα εάν αισθάνεται δικαίωση, μετά τις αντιδράσεις από μερίδα του κόσμου για τo “El Diablo”, είπε πως αν και ακούστηκαν διάφορα για το τραγούδι, «είναι ένα όμορφο τραγούδι για αυτήν τη διοργάνωση» και ότι αυτό το βιώνει η ίδια κατά την παρουσία της στο Ρότερνταμ.

«Αγαπώ πολύ την Ελλάδα και την Κύπρο», είπε η Έλενα Τσαγκρινού και εξέφρασε την ελπίδα οι συμμετοχές των δύο χωρών να συνεχίσουν μαζί και στον τελικό.

«Η Στεφανία θα πάει πάρα πολύ καλά. Το πιστεύω, το αξίζει!», είπε για την εκπρόσωπο της Ελλάδας στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

