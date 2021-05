Πολιτική

Καλογρίτσας για τηλεοπτικές άδειες: Νέες αποκαλύψεις για τον ρόλο του Νίκου Παππά (βίντεο)

«Στρατιώτη που εκτελούσε πειθήνια τις εντολές Παππά», χαρακτήρισε τον εαυτό του, στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Στο “μαρτύριο της σταγόνας” υποβάλλει τον Νίκο Παππά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Καλογρίτσας, προχωρώντας σε περαιτέρω αποκαλύψεις για τον ρόλο του πρώην Υπουργού στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Αποκαλώντας τον εαυτό του “στρατιώτη” που εκτελούσε πειθήνια τις εντολές Παππά, ο κ. Καλογρίτσας αναφέρθηκε στην ύπαρξη νέου μηνύματος, στο οποίο του υποδεικνυόταν να συναντηθεί με τον υπεύθυνο λογιστηρίου της λιβανέζικης εταιρείας CCC. «Χθες έβαλα τη μνήμη μου να δουλέψει δυνατά. Από τον ΣΥΡΙΖΑ με αμφισβήτησαν. Σαν να μου ήλθε χθες στον ύπνο ότι μπορεί να υπάρχει κι άλλο sms του Νίκου, το οποίο λέει “πηγαίνετε στον Λιανό”. Στη CCC. Η μνήμη μου είναι λίγο πεσμένη. Θα κοιτάξω να το βρω.»

«Οι μετοχές του Νίκου Παππά»

Ως “μπροστινός”, ο Χρήστος Καλογρίτσας, σύμφωνα με πηγές της επιτροπής, αναφέρθηκε σε έγγραφο για το μοίρασμα των μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού.

Χρ. Καλογρίτσας : «Σαν να θυμάμαι ένα χαρτί να γράφει μέσα το μοίρασμα των ποσοστών του καναλιού. Με εμένα εξέχοντος. Ήμουν μπροστινός.»

: «Σαν να θυμάμαι ένα χαρτί να γράφει μέσα το μοίρασμα των ποσοστών του καναλιού. Με εμένα εξέχοντος. Ήμουν μπροστινός.» Δ. Μαρκόπουλος : «Μπροστινός; Ποιων;»

: «Μπροστινός; Ποιων;» Χρ. Καλογρίτσας : «Είχα τις μετοχές τους… Είχα τις μετοχές του Νίκου Παππά. Δεν έχω καλή μνήμη. Θα τα θυμηθώ όμως.»

: «Είχα τις μετοχές τους… Είχα τις μετοχές του Νίκου Παππά. Δεν έχω καλή μνήμη. Θα τα θυμηθώ όμως.» Π. Πολάκης : «Να τα θυμηθείς όλα τώρα. Τώρα!»

: «Να τα θυμηθείς όλα τώρα. Τώρα!» Δ. Μαρκόπουλος : «Ο Πολάκης θυμήθηκε τα σταλινικά δικαστήρια και πιέζει.»

: «Ο Πολάκης θυμήθηκε τα σταλινικά δικαστήρια και πιέζει.» Χρ. Καλογρίτσας: « Κύριε Μαρκόπουλε, ο Πολάκης δεν ξέρει τον Στάλιν. Δεν τον ξέρει. Έχει άγνοια.»

«Κοιμόταν στο σπίτι μου»

Ο Χρήστος Καλογρίτσας που φέρεται να ήταν συχνός επισκέπτης του Μεγάρου Μαξίμου, απάντησε και στους ισχυρισμούς Παππά ότι συναντήθηκε με όλους τους υποψήφιους στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες: «Άκουσα πως ο Νίκος ο Παππάς συνάντησε όλους τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρθηκαν για τα κανάλια. Άρα σημαίνει ότι μας είδε όλους κατά τον ίδιο τρόπο. Άρα σημαίνει πως κοιμόταν και στα σπίτια όλων αυτών. Έτσι έκανε σε εμένα. Άρα υποθέτω τα ίδια έκανε με όλους. Εμένα ο Παππάς ήταν φίλος. Να ξεκαθαρίσει: έτσι με έβλεπε; Όπως τους άλλους; Ή είχαμε κάτι το διαφορετικό; Με είδε στο σπίτι του, στο σπίτι μου. στο γραφείο μου.»

Ο Χρήστος Καλογρίτσας μάλιστα δείχνει ξεκάθαρα ως συντονιστή τον Νίκο Παππά.

Χρ. Καλογρίτσας : «Όλα τα οργάνωσε ο Παππάς, εγώ έκανα ό,τι μου έλεγε. Άλλωστε αυτοί ενδιαφέρονταν για κανάλι.»

: «Όλα τα οργάνωσε ο Παππάς, εγώ έκανα ό,τι μου έλεγε. Άλλωστε αυτοί ενδιαφέρονταν για κανάλι.» Θ. Πλεύρης : «Τον Αρτεμίου τον είδατε για τις τηλεοπτικές άδειες;»

: «Τον Αρτεμίου τον είδατε για τις τηλεοπτικές άδειες;» Χρ. Καλογρίτσας : «Ναι, εγώ ο Αρτεμίου και ο Παππάς.»

: «Ναι, εγώ ο Αρτεμίου και ο Παππάς.» Θ. Πλεύρης : «Όταν καταθέτατε φάκελο για χρήματα και “πόθεν έσχες”, ο Παππάς γνώριζε ότι άλλοι θα έβαζαν τα λεφτά;»

: «Όταν καταθέτατε φάκελο για χρήματα και “πόθεν έσχες”, ο Παππάς γνώριζε ότι άλλοι θα έβαζαν τα λεφτά;» Χρ. Καλογρίτσας: «Αφού τους συντόνιζε…»

To “White House” και το Μαξίμου

Κλήθηκε ακόμη να απαντήσει στις αναφορές “White House” και “White Porscha” στα e-mail της “CCC” συμφερόντων Χούρι, αλλά κι αν γνώριζε τις κινήσεις του Υπουργού του, ο τότε Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Θ. Πλεύρης : «Το White House τι σημαίνει;»

: «Το White House τι σημαίνει;» Χρ. Καλογρίτσας : «Τη λέξη αυτή όντως την άκουσα. Την είπε ο Άραβας. Αυτό που κατάλαβα ήταν πως επρόκειτο για απόφαση από “πολύ ψηλά”.»

: «Τη λέξη αυτή όντως την άκουσα. Την είπε ο Άραβας. Αυτό που κατάλαβα ήταν πως επρόκειτο για απόφαση από “πολύ ψηλά”.» Θ. Πλεύρης : «To White Porscha;»

: «To White Porscha;» Χρ. Καλογρίτσας : «Μου είπαν πως στα αραβικά σήμαινε το “κορυφαίο”, το “πρώτο”.»

: «Μου είπαν πως στα αραβικά σήμαινε το “κορυφαίο”, το “πρώτο”.» Θ. Πλεύρης : «Το Μαξίμου ήταν ενημερωμένο για τις κινήσεις Παππά;»

: «Το Μαξίμου ήταν ενημερωμένο για τις κινήσεις Παππά;» Χρ. Καλογρίτσας : «Το δια ταύτα το έλεγε αυτός στο τέλος. Έλεγε «καπετάνιο» ή «Χρηστάκο» και μετά προχωρούσα.»

: «Το δια ταύτα το έλεγε αυτός στο τέλος. Έλεγε «καπετάνιο» ή «Χρηστάκο» και μετά προχωρούσα.» Θ. Πλεύρης : «Είχε γίνει χρήση του ονόματος του τότε Πρωθυπουργού;»

: «Είχε γίνει χρήση του ονόματος του τότε Πρωθυπουργού;» Χρ. Καλογρίτσας: «Αφήστε τα αυτά. Σας παρακαλώ. Θυμάμαι κάποτε όταν παραπέμφθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο αείμνηστος Μητσοτάκης είχε πει “κακώς τον παραπέμψατε”. Ο Πρωθυπουργός είναι θεσμός αλλιώτικος. Για μένα το Αλέξης - Χρήστος είναι φιλία. Το Πρωθυπουργός - Χρήστος είναι τιμή.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε υπεύθυνη δήλωση του γιου του, Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, πως τα χρήματα για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από μετοχές που έχει πουλήσει στις 4 Ιουλίου, δηλαδή ενάμιση μήνα πριν τον διαγωνισμό.

“Πόλεμος” ανακοινώσεων μεταξύ ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

«Οι νέες αποκαλύψεις του Χρήστου Καλογρίτσα για το ρόλο του Νίκου Παππά στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, φωτίζουν έναν σκοτεινό κύκλο με “μπροστινούς”, αφανείς εταιρίες και ύποπτες συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Μια κυβέρνηση που λειτουργούσε ως παρακράτος», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί πια να σιωπά απέναντι στις συγκεκριμένες καταγγελίες του κατά δήλωσή του “κόκκινου εργολάβου” και οφείλει να απαντήσει:

Ο Χρ. Καλογρίτσας λειτουργούσε ως “μπροστινός” για το μοίρασμα των ποσοστών του καναλιού έχοντας τις μετοχές, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, του Νίκου Παππά και της “παρέας” που περιγράφει;

Πώς γίνεται ο Νίκος Παππάς, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν κορυφαίος Υπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου να κοιμάται στο σπίτι του Χρήστου Καλογρίτσα τη στιγμή που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τις τηλεοπτικές άδειες;

Σε ποιους κατέληξαν οι αφανείς χρηματοδοτήσεις άνω των 3 εκ ευρώ, που διέθεσε, όπως είπε ο Χρήστος Καλογρίτσας;

Με ποιο ρόλο συμμετείχε ο πολυπράγμων κύπριος δικηγόρος με εξειδίκευση στις off shore εταιρίες Αρτέμης Αρτεμίου που τον γνωρίσαμε από το ταξίδι του στη Βενεζουέλα, στις συναντήσεις με τον Νίκο Παππά και τον Χρήστο Καλογρίτσα την περίοδο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών;

Ποιοι αποτελούσαν την “ομάδα Παππά” που φιλοξενούσε στα γραφεία του στη Νέα Σμύρνη ο Χρήστος Καλογρίτσας, με βάση τις οδηγίες που λάμβανε από τον Νίκο Παππά;

Τα ερωτήματα είναι σαφή. Περιμένουμε τις απαντήσεις του ΣΥΡΙΖΑ».

ΣΥΡΙΖΑ: Να χαίρεται η ΝΔ τον ψευδομάρτυρά της

«Ο ψευδομάρτυρας Χρήστος Καλογρίτσας, συνεργάτης των Θεοδωρικάκου και Μητσοτάκη είναι το τελευταίο αποκούμπι της Ν.Δ. Το κόμμα της διαφθοράς και της διαπλοκής, το κόμμα της Siemens, της Novartis, των Φουρθιώτιδων και των Λιγνάδηδων ποντάρει τα πάντα στους ισχυρισμούς ενός επιχειρηματία, που με δικαστική απόφαση οφείλει να επιστρέψει 3 εκατ. ευρώ και για αυτό κάνει τα πάντα για να το αποφύγει. Έφθασε να αλλοιώσει τα πρακτικά της Επιτροπής για να απαλείψει τις αντιφάσεις του ψευδομάρτυρά της», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Κουμουνδούρου, αναφέρεται επίσης:

«Τον Καλογρίτσα διαψεύδουν η Δικαιοσύνη, οι μάρτυρες υπεράσπισης, τα ντοκουμέντα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και οι ίδιες του οι αντιφατικές καταθέσεις. Τον διαψεύδει και ο ίδιος του ο γιος, Βλαδίμηρος Καλογρίτσας, με την εγγυητική επιστολή των 8 εκατ. ευρώ, που κατέθεσε, και την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Η Ν.Δ. να χαίρεται τον ψευδομάρτυρά της. Αν ωστόσο η ΝΔ θέλει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κάλλιστα να ρωτήσει ή τον κ. Μητσοτάκη ή το κατά δήλωσή του “παιδί” του κ. Καλογρίτσα, τον κ. Θεοδωρικάκο.»

«Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τον μέχρι “χθες” δικό του “καπετάνιο”, κ. Καλογρίτσα, ψευδομάρτυρα, γιατί δεν προχωράει σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον του; Προφανώς για το λόγο που όλοι καταλαβαίνουν...», ήταν η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας.

