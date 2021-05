Ιωνικός – Super League 2: επιστροφή στα “μεγάλα σαλόνια” για τους Νικαιώτες

Αθλητικά

Βγαλμένο από ταινία θρίλερ του Χίτσκοκ, το φινάλε της Super league 2. Ποια ομάδα θα διεκδικήσει την άνοδο σε μπαράζ με τον Παναιτωλικό.

Ο Ιωνικός εξασφάλισε την άνοδο στην Super League, μετά το δραματικό φινάλε των αναμετρήσεων της 5ης αγωνιστικής των Play Off της Super League 2, ενώ η Ξάνθη, η οποία κατετάγη δεύτερη, θα χρειαστεί να δώσει αγώνες μπαράζ με τον Παναιτωλικό για να βρεθεί και πάλι στη μεγάλη κατηγορία.

Η ομάδα της Νίκαιας επικράτησε με ανατροπή 2-1 στο γήπεδο της Νεάπολης του Εργοτέλη, ο οποίος από το 72΄ έπαιζε με δέκα παίκτες, αφού αποβλήθηκε ο Τσέλιος με κόκκινη κάρτα, ενώ στις καθυσερήσεις (90+3΄) έμεινε με εννέα, λόγω αποβολής και του Πέιου.

Η Ξάνθη, από την πλευρά της, επικράτησε στην έδρα της 1-0 του Λεβαδειακού και πήρε αυτή τη 2η θέση που δίνει και το δικαίωμα διεκδίκησης της ανόδου στη Super League μέσω μπαράζ, ενώ στο 3ο, αδιάφορο βαθμολογικά, ματς της ημέρας τα Χανιά νίκησαν στα Περιβόλια 2-0 τον Διαγόρα.

