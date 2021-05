Κόσμος

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ψήφισμα – κόλαφος για την Τουρκία

Με συντριπτική πλειοψηφία η απόφαση για αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με 480 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 150 αποχές το ψήφισμα για την Τουρκία.

Η παράγραφος 6 του κειμένου η οποία αφορά στην πρόταση για αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είχε περάσει νωρίτερα με 520 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 97 αποχές.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη παράγραφο επισημαίνεται ότι, «μετά την τελευταία έκθεση του Κοινοβουλίου, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε περαιτέρω όσον αφορά την εσωτερική, τη θεσμική και την εξωτερική πολιτική. Τονίζει, συνεπώς, με έμφαση ότι, εάν δεν αντιστραφεί επειγόντως και με συνέπεια η υφιστάμενη αρνητική τάση, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο από τον Οκτώβριο του 2005, την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, ώστε και οι δύο πλευρές να επανεξετάσουν με ρεαλισμό και μέσω ενός δομημένου και ολοκληρωμένου διαλόγου υψηλού επιπέδου, την καταλληλότητα του υφιστάμενου πλαισίου και την ικανότητά του να λειτουργεί ή, αν είναι αναγκαίο, να διερευνήσουν ενδεχόμενα νέα μοντέλα για τις μελλοντικές σχέσεις.

Επισημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διεξάγονται καλόπιστα και δεν θα πρέπει να εκτροχιάζονται ή να ανατρέπονται με βάση απλώς πολιτιστικά ή θρησκευτικά κίνητρα».

