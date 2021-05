Πολιτισμός

Μενδώνη: Ενδυναμώνονται οι πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας (εικόνες)

Επίσημη πρόσκληση στη Λίνα Μενδώνη να επισκεφθεί το Ριάντ, για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η ενδυνάμωση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας ήταν το αντικείμενο των συνομιλιών μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη και του Υπουργού Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, οι Υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών συναντήθηκαν το πρωί στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου ο Πρίγκιπας Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud ξεναγήθηκε στους χώρους του Μουσείου και στην αίθουσα του Παρθενώνα. Στο Μουσείο της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, κατά την οποία ο Υπουργός Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στη Λίνα Μενδώνη να επισκεφθεί το Ριάντ, προκειμένου να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού.

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Υπουργό Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, για τη δημιουργία μόνιμων και στενών σχέσεων πολιτιστικών σχέσεων και ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες. Ούτως ή άλλως, οι δεσμοί της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία είναι δεδομένοι. Στον τομέα του πολιτισμού, η αρχή γίνεται τώρα, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη μετά το τέλος της συνάντησης εργασίας.

«Συμφωνήσαμε να υπάρξουν Εβδομάδες Πολιτισμού στις δύο χώρες και, μέσα στο πλαίσιο αυτών των εβδομάδων, να δούμε τη δυνατότητα συνδιοργάνωσης εκθέσεων, είτε αρχαιολογικών ή σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η πλευρά της Σαουδικής Αραβίας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των ανασκαφικών ερευνών και τις εργασίες συντήρησης. Στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι ερευνώνται τώρα και μάλιστα με ευρήματα τα οποία ανήκουν στον ελληνικό πολιτισμό. Συμφωνήθηκαν ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για το δικό μας θεσμικό πλαίσιο, για τη διαδικασία που ακολουθούμε στην αρχαιολογική έρευνα εν γένει, είτε είναι ανασκαφές, είτε είναι η συντήρηση ή η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Ήταν μια εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία, η οποία θα σφραγιστεί και θα επιβεβαιωθεί με ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί στο Ριάντ μέσα στο 2021», συμπλήρωσε η Υπουργός.

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud τόνισε τα εξής: «Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είμαι βέβαιος πως ό,τι κάνετε, είναι στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων και της συνεργασίας των δύο χωρών. Πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν οι πολιτιστικοί δεσμοί μας, κάτι που θέλουμε, όπως και εσείς. Συζητούμε θέματα που αφορούν στην αρχαιολογική έρευνα, αλλά είμαστε ανοιχτοί για όλα τα ζητήματα του πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά τις ανασκαφές, ευελπιστούμε να συνεργαστούμε με Έλληνες αρχαιολόγους, για ανασκαφές που γίνονται στην περιοχή του Φάου, ειδικά επειδή σε αυτή την περιοχή, φαίνεται ότι υπήρχε πριν από 2.000 χρόνια συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, τότε, και Σαουδικής Αραβίας. Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι καλό και για τα δύο μέρη και σας απευθύνω επίσημη πρόσκληση για να βρεθείτε στο Ριάντ, φέτος, το τελευταίο τέταρτο του χρόνου».

Όπως πληροφορεί η ίδια ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση εργασίας, οι δύο πλευρές επεσήμαναν τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πολιτισμός στην προώθηση των διμερών τους σχέσεων και συμφώνησαν να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία μπορούν να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τη συνεργασία τους στον πολιτιστικό τομέα, ως προς μία σειρά διμερών θεμάτων.

Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να εκκινήσουν διαβουλεύσεις με στόχο την υπογραφή διμερούς Μνημονίου για την Πολιτιστική Συνεργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει προβλέψεις για ανταλλαγές και διαμοίραση τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείων, αρχαιολογικής έρευνας και συντήρησης αρχαιοτήτων, πολιτιστικών φεστιβάλ και σύγχρονου πολιτισμού.

