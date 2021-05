Οικονομία

Μητσοτάκης: Η Θεσσαλονίκη αποκτά το αεροδρόμιο που της αξίζει

«Ταξιδεύουμε όλο και πιο ψηλά τη χώρα», τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Μια ξεχωριστή μέρα για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων των 14 αναβαθμισμένων περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, που έγινε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων, λόγω κορονοϊού.

Το ανακαινισμένο αεροδρόμιο “Μακεδονία” μπορεί να το πούμε και καινούργιο, είπε, αφού τα πάντα έχουν νέα μορφή και ιδιαίτερα ο νέος εντυπωσιακός τερματικός σταθμός, που έχει ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του αεροδρομίου. Το νέο, πλέον, αεροδρόμιο προσφέρει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 10.000.000 επιβατών ετησίως και αυτό δίνει τεράστιες προοπτικές στο αεροδρόμιο και τη Θεσσαλονίκη, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Επεσήμανε, ακόμα, ότι υπήρξαν “αναταράξεις”, “καταιγίδες” και “κενά αέρος” που χτύπησαν το εγχείρημα αναβάθμισης των αεροδρομίων, αναφερόμενος στην κριτική και τη στάση της αντιπολίτευσης.

«Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου της Kυβέρνησης είναι μία: Να ταξιδεύουμε όλο και πιο ψηλά τη χώρα, χωρίς, όμως, να πετάμε στα σύννεφα», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ευχήθηκε να είναι “καλορίζικα” το αεροδρόμιο “Μακεδονία” και τα άλλα 13 περιφερειακά αεροδρόμια, να είναι πάντα γεμάτα ζωή, αλλά, κυρίως, χαμογελαστούς και ασφαλείς επισκέπτες και εργαζόμενους.

«Η Θεσσαλονίκη αποκτά, επιτέλους, το αεροδρόμιο που της αξίζει», τόνισε ο Πρωθυπουργός και ανέφερε πως η επένδυση της Fraport μόνο στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” έφτασε τα 100 εκατομμύρια ευρώ και από φέτος συνεργάζεται με επιπλέον 13 αεροπορικές εταιρείες και συνδέθηκε με 8 πρόσθετους διεθνείς αεροπορικούς προορισμούς.

Συνολικά η επένδυση στα 14 αεροδρόμια ανήλθε σε 440.000.000 ευρώ και αλλάζει πλήρως τα δεδομένα σε 11 νησιά και σε τρεις ηπειρωτικούς προορισμούς, προσθέτοντας έσοδα στα δημόσια ταμεία και πάνω από 10.000 νέες θέσεις εργασίας, καλύτερη εξυπηρέτηση για τους επισκέπτες και ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, μεγεθύνοντας την τουριστική φήμη της Ελλάδας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

