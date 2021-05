Πολιτική

Τριμερής στη Λευκωσία - Παναγιωτόπουλος: Κοινό μέτωπο για κάθε εδαφική παραβίαση

Το κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

Τις τελευταίες εξελίξεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στους τομείς της ασφάλειας και άμυνας, σφραγίζοντας την κοινή στρατιωτική συνεργασία εξέτασαν οι Υπουργοί Άμυνας Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου μετά την ολοκλήρωση της 4ης Τριμερούς Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία.

Οι τρεις υπουργοί , ο ΥΕΘΑ Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Ελληνας ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και υπ. Αμυνας της Αιγύπτου Στρατηγός Μοχάμεντ Ζάκι, τόνισαν την αποφασιστικότητα τους, για περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι Υπουργοί, επιβεβαίωσαν ότι η αμυντική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών, εκτίμηση καταστάσεων και εμπειριών και συντονίζει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με παραγωγικό τρόπο, διά μέσω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινές ασκήσεις.

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με ευρύτερες συμμετοχές

Οι τρεις χώρες πραγματοποιούν επί του παρόντος, συχνές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων Πολεμικής Αεροπορίας, Πολεμικού Ναυτικού και Ειδικών Δυνάμεων.

Επίσης οι ΥΕΘΑ δήλωσαν πως εξετάζουν την πιθανότητα συμμετοχής άλλων χωρών σε ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, και συμφώνησαν να δοθεί προτεραιότητα κατά την τρέχουσα περίοδο, στην ενίσχυση του τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας, γεγονός που θα αυξήσει τη δυναμική και τους στόχους της συνεργασίας, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εδαφικές παραβιάσεις, τρομοκρατία, λαθρεμπόριο, μεταναστευτικό

Επιπλέον, οι Υπουργοί καταδίκασαν ενέργειες που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα οποιασδήποτε χώρας και τόνισαν ότι απαιτείται όλα τα Κράτη να σέβονται τους κανόνες διεθνούς δικαίου και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου, την μη χρήση στρατιωτικής βίας έναντι αμάχων, της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και του σεβασμού της κυριαρχίας άλλων χωρών, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και άλλων συναφών συμφωνιών.

Οι Υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης όπλων, του λαθρεμπορίου και της παράνομης μετανάστευσης. Επιπλέον, καταδίκασαν τη μεταφορά ξένων μαχητών από ορισμένα Κράτη, με σκοπό να πυροδοτήσουν συγκρούσεις ή να απειλήσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα άλλων χωρών, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο την περιφερειακή ειρήνη.

Τέλος κατέληξαν πως η ανάδυση νέων προκλήσεων ασφαλείας και απειλών στην ευρύτερη περιοχή, απαιτεί κοινή αξιολόγηση απειλών και στενότερη συνεργασία μεταξύ των τριών, για την προστασία των κοινών συμφερόντων και την ενίσχυση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

