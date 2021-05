Αθλητικά

Κολύμβηση - Μιχαλεντζάκης: Πρωταθλητής Ευρώπης για 2η φορά μέσα σε 24 ώρες (βίντεο)

Ο “χρυσός” παραολυμπιονίκης του Ρίο κατέκτησε ξανά την κορυφή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΑμεΑ στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, στέφθηκε ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης. Ο “χρυσός” παραολυμπιονίκης του Ρίο, με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη, μετά το χθεσινοβραδινό χρυσό στα 100μ. πεταλούδα, σήμερα κατέκτησε την κορυφή και στα 100μ. ελεύθερο S8, με επίδοση 58.52.

Ο Μιχαλεντζάκης, μεγάλη ελπίδα της ελληνικής κολύμβησης για κατάκτηση μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πιέστηκε στο δεύτερο 50άρι από τον Ρώσο Αντρέι Νικολάεφ, ωστόσο για έξι δέκατα του δευτερολέπτου, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες, να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος στο κολυμβητήριο της Μαδέιρα, όπου φιλοξενείται για 4η ημέρα το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Μιχαλεντζάκης, είχε την 3η καλύτερη επίδοση των πρωινών προκριματικών με 1:02.35.

