Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με το… ζόρι έκαναν το “1-0” οι “πράσινοι”

Θρίλερ στο κλειστό του ΟΑΚΑ με νικήτρια την ομάδα του Κάτας

Αγχωτικό προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket Leauge, πήρε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 78-72 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, κάνοντας το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζονται για την πρόκρισή τους στους τελικούς. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων την προσεχή Παρασκευή (21/5, 21:15) και πάλι στο ΟΑΚΑ (γηπεδούχος αυτή τη φορά θα είναι η ΑΕΚ), με την Ένωση να ψάχνει την ισοφάριση.

Με τις άμυνες να έχουν την τιμητική τους στο Game 1 του αθηναϊκού ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είχε πιο καθαρό μυαλό στη... γραμμή του τερματισμού, έχοντας εξαργυρώσει νωρίτερα τα πολύτιμα ξεσπάσματά του, όπως και τα επιθετικά ριμπάουντ του τελευταίου δεκαλέπτου. Βέβαια, οι «πράσινοι» είχαν την ευκαιρία να πάρουν περισσότερους πόντους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (29/37 έναντι 15/17 της ΑΕΚ), σε μία βραδιά που η επιθετική του γραμμή... νοσούσε.

Στον αντίποδα, η ΑΕΚ «πλήρωσε» τα 17 λάθη και την αστοχία της από τα 6.75 (7/24 τρίποντα).

Το ματς

Με τις δύο ομάδες να ψάχνουν... μάταια το τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ εξαργύρωσε την καλά στημένη άμυνά της, η οποία έβαλε τον Παναθηναϊκό από τα πρώτα λεπτά σε μειονεκτική θέση και τον υποχρέωσε να «κυνηγά» στο σκορ. Η αμυντική διάρκεια, όμως, της Ένωσης διήρκησε για 17΄ λεπτά, με τον Ζήση να γράφει με ντράιβ το 30-33 και στη συνέχεια να... παραδίδεται ο ίδιος και οι συμπαίκτες του στο ξέσπασμα των «πράσινων». Με τον Μποχωρίδη να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75, το «τριφύλλι» απάντησε με επιμέρους σκορ 15-2 και ξέφυγε στα 23΄΄ για τη λήξη του ημιχρόνου με +10 (45-35), πριν ο Μέικον διαμορφώσει με τρίποντο στην εκπνοή το 45-38 στο 20΄.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε στην τρίτη περίοδο να ελέγξει το ρυθμό, αλλά με τον Χρυσικόπουλο να αξιοποιεί το ζεστό χέρι του από την περιφέρεια, η ΑΕΚ ροκάνισε και πάλι τη διαφορά μειώνοντας σε 55-52 στο 27΄. Ωστόσο, με τους «πράσινους» να... μαζεύουν το ένα φάουλ μετά το άλλο και να... απενεργοποιούν με 4 τον Μορέιρα, κατάφεραν να κλείσουν την τρίτη περίοδο σε απόσταση (62-57). Οι Χεζόνια και Μπρέι προσπάθησαν να βάλουν στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου τις βάσεις για το 1-0 στη σειρά, αλλά η ΑΕΚ είχε τις λύσεις για να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής μέχρι τα 30΄΄ για τη λήξη του αγώνα, όταν ο Παναθηναϊκός βρήκε τα επιθετικά ριμπάουντ και τρυπώντας την αντίπαλη ρακέτα έγραψε το μη αναστρέψιμο και τελικό 78-72.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 45-38, 62-57, 78-72

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κάτας): Παπαγιάννης 7, Παπαπέτρου 16 (1), Χεζόνια 14 (1), Γουάιτ 2, Σαντ Ρος 18 (1), Μακ 1, Μπρέι 2, Μποχωρίδης 8 (2), Όγκαστ 2, Μήτογλου 8, Μπεντίλ.

ΑΕΚ (Αγγέλου): Μορέιρα 8, Μέικον 14 (1), Ματσιούλις 10, Γιάνκοβιτς, Κατσίβελης 9 (3), Χρυσικόπουλος 10 (2), Ζήσης 11, Γόντικας 4, Γκίκας 5 (1), Λοτζέσκι, Μόουζες 1.

