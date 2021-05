Κοινωνία

Βόλος: συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικων κοριτσιών

Τα δύο κορίτσια εξαφανίστηκαν από τα σπίτια τους στις 19 Μαΐου και αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στον Βόλο για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συγκεκριμένα, στις 19 Μαΐου 2021 μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από το σπίτι τους στην περιοχή του Βόλου, οι ανήλικες Ευγενία Τ., 13 ετών, και Αλίκη Τ., 13 ετών.

Η ανήλικη Ευγενία Τ. έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο φούτερ, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια και γυαλιά μυωπίας.

Η ανήλικη Αλίκη Τ. έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο τζιν παντελόνι και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

