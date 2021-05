Κόσμος

Τουρκία για ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου: αντικατοπτρίζει τα άδικα και μεροληπτικά ελληνικά επιχειρήματα

Χαρακτήρισε «μονόπλευρη και κατά κανένα τρόπο αντικειμενική» την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Η Άγκυρα απέρριψε τη «μονόπλευρη και κατά κανένα τρόπο αντικειμενική», όπως τη χαρακτήρισε, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, την οποία το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νωρίτερα σήμερα.

Η έγκριση ενός τέτοιου ψηφίσματος σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλονται προσπάθειες για την αναζωογόνηση των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ βάσει της προοπτικής ένταξής της στην ΕΕ στο πλαίσιο μιας θετικής ατζέντας «είναι απαράδεκτο», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ του τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Απορρίπτουμε αυτό το μεροληπτικό κείμενο που δεν περιλαμβάνει μόνο ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη δομή διακυβέρνησής μας και τα πολιτικά κόμματα (θεωρεί απειλή την αποτελεσματική, προσανατολισμένη στην εξεύρεση λύσεων, ανθρωπιστική και επιχειρηματική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας) αλλά επίσης αντικατοπτρίζει τα εντελώς άδικα και μεροληπτικά ελληνικά και ελληνοκύπρια επιχειρήματα για τα ζητήματα στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο και στηρίζει τις μονόπλευρες και αντιφατικές αρμενικές αφηγήσεις σχετικά με τα γεγονότα του 1915», ανέφερε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Το υπουργείο τόνισε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ αποτελεί στρατηγικό στόχο της Άγκυρας και θα ωφελήσει ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «αποφασιστικά» τις προσπάθειές της με βάση αυτόν τον στόχο.

