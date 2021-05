Κοινωνία

Νίκας για φωτιά στον Σχίνο: ανεξέλεγκτη η κατάσταση (βίντεο)

Τι λέει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου για τις καταστροφές σε σπίτια και τι αναφέρει με νόημα για τις πυρκαγιές στην περιοχή.

«Είναι πάρα πολύ μεγάλη η φωτιά. Είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη η κατάσταση», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για την φωτιά στον Σχίνο Κορινθίας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Όπως σημείωσε ο Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν εν κινήσει από την Καλαμάτα, όπου διαμένει, προς την περιοχή της πυρκαγιάς, «έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη για την κατάσβεση της φωτιάς».

Όπως είπε με νόημα ο κ. Νίκας, «η περιοχή αυτή κάθε χρόνο μας δίνει μεγάλες φωτιές. Παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, αλλά… Είχαμε και πέρσι φωτιά στο Λουτράκι».

Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι έχουν καεί σπίτια στην περιοχή του Σχίνου.

