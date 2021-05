Αθλητικά

Λίβερπουλ: νίκησε και φουλάρει για Champions League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία αγωνιστική η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί στο «Ανφιλντ» την Κρίσταλ Πάλας και με νίκη θα «σφραγίσει» την κατάκτηση της 4ης προνομιούχου θέσης.

Έστω και στο φινάλε του πρωταθλήματος, η Λίβερπουλ, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θα είναι αυτή που θα πάρει την 4η θέση στο πρωτάθλημα της Premier League και ταυτόχρονα το τελευταίο «εισιτήριο» για το Champions League της νέας περιόδου.

Οι «κόκκινοι» εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Λέστερ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από την Τσέλσι και με το 3-0 επί της Μπέρνλι στο «Ταρφ Μουρ», «έπιασαν» τις «Αλεπούδες» στους 66 βαθμούς, αλλά έχουν το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Την τελευταία αγωνιστική η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί στο «Ανφιλντ» την Κρίσταλ Πάλας και με νίκη θα «σφραγίσει» την κατάκτηση της 4ης προνομιούχου θέσης, άσχετα με το τι θα γίνει στο «Κινγκ Πάουερ» στο ντέρμπι, Λέστερ-Τότεναμ. Στο φινάλε του ματς πέρασε αλλαγή και ο Κώστας Τσιμίκας, αντί του Σαντιό Μανέ.

Προβάδισμα τέλος για την έξοδο στην Ευρώπη έναντι της Τότεναμ πήρε η Γουέστ Χαμ, μετά το 3-1 στην έδρα της Γουέστ Μπρομ.

Το αποτελέσματα της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 1-1

(15΄ Καβάνι - 76΄ Μπράιαν)

Σαουθάμπτον-Λιντς 0-2

(73΄ Μπάμφορντ, 90΄+5 Ρόμπερτς)

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 3-2

(50΄ Τροσάρ, 72΄ Γουέμπστερ, 76΄ Μπερν - 2΄ Γκιντογκάν, 48΄ Φόντεν)

Τσέλσι-Λέστερ 2-1

(47΄ Ρούντιγκερ, 66΄πεν. Ζορζίνιο - 76΄ Ιχεανάτσο)

Έβερτον-Γουλβς 1-0

(48΄ Ριτσάρλισον)

Νιούκαστλ-Σέφιλντ Γιουν. 1-0

(45΄+4 Γουίλοκ)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2

(8΄ Μπέργκουϊν - 20΄ αυτ. Ρεγκιλόν, 39΄ Γουάτκινς)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ 1-3

(62΄ Μπεντέκε - 35΄,90΄+5 Πεπέ, 90΄+1 Μαρτινέλι)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-3

(42΄ Φιρμίνο, 53΄ Φίλιπς, 88΄ Τσαμπερλέιν)

Γουέστ Μπρομ-Γουέστ Χαμ 1-3

(27΄ Περέιρα - 45΄+1 Σούσεκ, 82΄ Ογκμπόνα, 88΄ Αντόνιο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 83 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--

Μάντσεστερ Γιουν. 71 --Champions League--

Τσέλσι 67

Λίβερπουλ 66

Λέστερ 66

Γουέστ Χαμ 62

Τότεναμ 59

Έβερτον 59

Άρσεναλ 58

Λιντς 56

Άστον Βίλα 52

Γουλβς 45

Κρίσταλ Πάλας 44

Σαουθάμπτον 43

Νιούκαστλ 42

Μπράιτον 41

Μπέρνλι 39

Φούλαμ 28 - Υποβιβάστηκε

Γουέστ Μπρομ 26 - Υποβιβάστηκε

Σέφιλντ Γιουν. 20 - Υποβιβάστηκε