Γουατεμάλα: αποκεφαλισμοί κρατούμενων σε φυλακές

Αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες μέσα σε φυλακή στη δυτική Γουατεμάλα.

Τουλάχιστον έξι κρατούμενοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων την Τετάρτη ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες μέσα σε φυλακή στη δυτική Γουατεμάλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας, που διαβεβαίωσε πως η κατάσταση έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.

«Ενημερωθήκαμε ότι έξι κρατούμενοι αποκεφαλίστηκαν» , είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χόρχε Αγκιλάρ, εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο ίδιος είχε μιλήσει νωρίτερα για τέσσερις νεκρούς.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στη φυλακή της Καντέλ, 205 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Γουατεμάλας. Σε αυτή κρατούνται μέλη των αντίπαλων συμμοριών Mara Salvatrucha και Barrio 18, που δρουν σε όλη την κεντρική Αμερική, καθώς και κακοποιοί καταδικασμένοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Μολονότι η ονομαστική χωρητικότητα της φυλακής δεν ξεπερνά τις 500 θέσεις, κρατούνται εκεί πάνω από 2.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τον κ. Αγκιλάρ. Περίπου 500 αστυνομικοί στάλθηκαν εσπευσμένα στη φυλακή για να αποκαταστήσουν την τάξη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Στη Γουατεμάλα καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου 3.500 δολοφονίες, οι μισές από τις οποίες αποδίδονται από τις αρχές σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών.

