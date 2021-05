Life

Πάνος Καλίδης στο “The 2night Show”: Πρέπει να δέχεσαι την κριτική

Ο Πάνος Καλίδης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη συμμετοχή του στο Survivor.

Για την εμπειρία του στο Survivor μίλησε ο Πάνος Καλίδης στον Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης στο “The 2night Show” ο Πάνος Καλίδης αναφέρθηκε και στα σχόλια που μπορεί να δεχθεί κανείς όταν βρίσκεται στη δημοσιότητα.

«Άξιζε τον κόπο το Survivor. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να κρίνει και με τα ποσά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Σαν πολίτης, όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει στα social media. Όταν εκτίθεσαι Γρηγόρη, πρέπει να δέχεσαι και την κριτική. Εμένα δεν με πειράζει. Πριν τρία χρόνια όταν διάβαζα κάτι κακό ή κάποια κακά πράγματα για μένα με ενοχλούσε, ήταν να ξεκινήσω τα χάπια. Τώρα πλέον το 2021, εντάξει όλα καλά.

Δεν είναι αδιάκριτο να ρωτούν για τα χρήματα των παικτών που βγήκαν στην φόρα αλλά δεν ξέρω από που».

