Αθλητικά

Η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε Κυπελλούχος Γαλλίας

Πρόκειται για το 14ο Coupe de France σε 19 παρουσίες της σε τελικό!

Το έκτο της Coupe de France στην τελευταία επταετία και 14ο σε 19 παρουσίες της σε τελικό, πανηγύρισε το βράδυ της Τετάρτης η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία νίκησε με 2-0 την Μονακό στο Παρίσι και στέφθηκε Κυπελλούχος Γαλλίας για τη σεζόν 2020/2021.

Οι δύο ήττες που είχε γνωρίσει από την ομάδα του Πριγκιπάτου στο πρωτάθλημα είχαν «πληγώσει» τους Παριζιάνους, οι οποίοι με τα γκολ των Ικάρντι στο 19΄ και Μπαπέ στο 84΄ έφτασαν στην κατάκτηση του τροπαίου και, πλέον, ελπίζουν ότι στην τελευταία αγωνιστική της Ligue 1 θα μπορέσουν να πανηγυρίσουν και το νταμπλ (βρίσκονται στο -1 από την πρωτοπόρο Λιλ).

Η 10η παρουσία της Μονακό στον τελικό δεν στέφθηκε με επιτυχία, με την ομάδα του Νίκο Κόβατς να μην μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, κάτι που έχει να κάνει από το μακρινό 1991! Έμεινε έτσι με 5 τρόπαια στο ενεργητικό της.