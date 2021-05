Life

Η Νικολέτα Βλαβιανού στο “The 2night Show” για το #MeToo: Γίνεται ένα καλό ξεσκαρτάρισμα

Για τις καταγγελίες στο χώρο του θεάτρου μίλησε η ηθοποιός που είναι μέλος του ΣΕΗ, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show” ήταν το βράδυ της Τετάρτης η Νικολέτα Βλαβιανού, η οποία μίλησε και για τις καταγγελίες που γίνονται στο χώρο του θεάματος, αλλά και για το έργο του ΣΕΗ, του οποίου είναι μέλος.

«Ευτυχώς δεν είμαι στο Πειθαρχικό, θα είχα παραιτηθεί. Εγώ ανακατεύομαι πιο πολύ με τα εργατικά και τα ένσημα. Θα μου ήταν πολύ βαρύ γιατί έχω δουλέψει με όλους. Με κάποιους ανθρώπους πράγματι δεν το περίμενα, γιατί είχα πολύ καλές σχέσεις αλλά και με κάποιους δεν μπορείς να ξέρεις. Είχαν ακουστεί κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείς να κάθεσαι να τα ψάχνεις όλα αυτά… Με όλα αυτά που έγιναν, έγινε καλό, πήραν θάρρος και άλλοι άνθρωποι σε άλλες δουλειές.

Γίνεται ένα καλό ξεσκαρτάρισμα. Κάποιοι βέβαια θέλουν την δημοσιότητα. Το ΣΕΗ είναι για σοβαρές κι έκτακτες περιπτώσεις… Εμείς μαζεύουμε κάποιες περιπτώσεις, τις σοβαρές ή τα θέματα σεξουαλικής φύσεως τα πηγαίνει ο Πασχάλης Τσαρούχας στον Εισαγγελέα. Δεν είμαστε δικαστές εμείς. Έρχονται καταγγελίες και για νέους. Δεν είναι μόνο η προηγούμενη γενιά, υπάρχουν φορές που οι νεότεροι κάνουν χειρότερα».

