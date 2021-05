Life

Ο Αντώνης Δημητριάδης στο “The 2night Show” για τους διάσημους καλεσμένους

Διάβασέ μου το...

Οι συνεργασίες και οι φιλίες που έκανε μέσα από τη μουσική, ως Dj βρέθηκαν στο επίκεντρο της κουβέντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος στο “The 2inght Show” ήταν το βράδυ της Τετάρτης ο Αντώνης Δημητριάδης.

Ο παρουσιαστής του “Mega Star” μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη συνεργασία του και τη στενή φιλία του με τον Αντώνη Ρέμο, αλλά και για το πώς προέκυψε η ιδέα της εκπομπής «Σπίτι με το Mega», της οποίας έχει την επιμέλεια.

Αναφέρθηκε στους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στις μεγάλες πίστες και αποκαλύπτει ποιοι αστέρες του Χόλυγουντ έχουν διασκεδάσει με τη μουσική του.

Τέλος, έπαιξε «Μάντεψέ Το» με τον Γρηγόρη και η αναμέτρηση είναι άκρως απολαυστική!