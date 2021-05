Οικονομία

Χατζηδάκης για Εργασιακά στον ΑΝΤ1: έως τριπλάσια αποζημίωση στις απολύσεις (βίντεο)

Τι απαντά στις αιτιάσεις για το 8ώρο, το ευέλικτο ωράριο και τις υπερωρίες. Τι αλλάζει για γονικές άδειες και ντελιβεράδες.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης, για τις αλλαγές που φέρνει στα εργασιακά το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας για τις διατάξεις του νομοσχεδίου, «η βάση είναι το 8ώρο. Επανακατοχυρώνονται το 8ώρο, το πενθήμερο, οι 40 ώρες δουλειάς την εβδομάδα. Με βάση το 8ώρο, υπάρχουν οι υπερωρίες που συμφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι».

«Η άλλη δυνατότητα είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που υπάρχει εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, σε πολλές επιχειρήσεις, ακόμη και στην κλαδική σύμβαση που ισχύει τώρα στον Τουρισμό, την οποία επικροτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά σε ενσωμάτωση Οδηγίας που πέρασε ομόφωνα από τις χώρες της ΕΕ, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για τις εργασιακές σχέσεις εργαζόμενων γονέων, που μπορούν να ζητούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης», συμπλήρωσε.

Όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης, σε ότι αφορά τις εγγυήσεις για την τήρηση όσων περιγράφονται στο νομοσχέδιο, «οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης μπορούν να υιοθετηθούν μόνο με αίτημα του εργαζόμενου, εάν υπάρξει πίεση από τους εργοδότες και απόλυση εν τέλει του εργαζόμενου που αρνηθεί, αυτή η απόλυση θα θεωρηθεί άκυρη, ενώ έχει αναστραφεί στις εν λόγω υποθέσεις που τυχόν οδηγηθούν στα δικαστήρια και το βάρος της απόδειξης, που πλέον το έχει ο εργοδότης».

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι υπάρχουν πολλοί εργοδότες που αντιτίθεται στις διατάξεις αυτές, καθώς όπως του αναφέρουν δεν διευκολύνουν την παραγωγή έργου στις εταιρείες τους, όπως πχ. στην χαλυβουργία.

Αναφορικά με τις υπερωρίες, ο κ. Χατζηδάκης είπε «ο αριθμός τους αυξάνει σε 150 ώρες, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο», ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την υπερεργασία.

Όπως σημείωσε, απαντώντας στην κριτική ότι δεν ενισχύεται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, «παντού στον κόσμο, οι επιχειρήσεις σε περίπτωση περιοδικής αύξησης του όγκου εργασίας, απευθύνονται στους πεπειραμένους εργαζόμενους τους για να βγει η δουλειά, οι οποίοι προφανώς κουράζονται παραπάνω, αλλά βάζουν και περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους».

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «με μια σειρά αλλαγών γίνεται προσπάθεια να πάρει μπροστά η οικονομία και ότι αυτό που θα έπρεπε να εύχονται οι άνεργοι θα ήταν να υπάρχουν επενδύσεις».

Σχετικά με την άδεια άνευ αποδοχών, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η διάταξη υφίσταται στο Εργατικό Δίκαιο και πλέον υπάρχει ρύθμιση υπέρ των εργαζόμενων, καθώς «η κατάσταση μπορεί να ελέγχεται καλύτερα μέσα από την ”Εργάνη”».

Συμπλήρωσε ότι θεσπίζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, την οποία ζητούσε και η ΓΣΕΕ, με την οποία «θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος σε ότι αφορά τα ωράρια, τις υπερωρίες και όσα σχετίζονται με την τήρηση του εργατικού δικαίου».

«Τα θέματα της δημόσιας υγείας έχουν ειδική ισχύ στο δίκαιο μας και υπερτερούν άλλων διατάξεων», ανέφερε ο Υπ. Εργασίας, αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει όρος σε ατομικές συμβάσεις, που να καθιστούν ως προϋπόθεση τον εμβολιασμό του εργαζόμενου έναντι του κορονοϊού.

Σε ότι αφορά τις απολύσεις, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος προστασίας από απολύσεις, από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όχι μόνο διατηρείται, αλλά επιμηκύνεται με διατάξεις για προστασία αρκετών ακόμη κατηγοριών εργαζόμενων».

«Δύο είναι οι επίμαχες περιπτώσεις: η ένταση στις σχέσεις εργαζόμενου- εργοδότη και η αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης. Εδώ παίρνουμε το μοντέλο της Ισπανίας και της Γαλλίας. Ξεκινά μια δίκη, δίνεται δικαίωμα στα δύο μέρη να αλλάξουν άποψη, με το βάρος της απόδειξης να υπάρχει για τον εργοδότη, ενώ αν δεν υπάρξει άλλη λύση, προβλέπεται αποζημίωση έως και τριπλάσια της νόμιμης. Ενδεικτικά, τι νόημα έχει να συνεχίσουν να συνυπάρχουν σε μια δουλειά ένας εργαζόμενος και ένας εργοδότης που είναι τσακωμένοι και δεν μιλάνε;», είπε ο κ. Χατζηδάκης συμπληρώνοντας ότι στις εν λόγω περιπτώσεις, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, ο εργοδότης καλείται να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

«Υπάρχει σωρεία διατάξεων θετικών, όπως οι πληρωμένες γονικές άδειες για την μητέρα και τον πατέρα, η αύξηση των αποζημιώσεων για τους εργατοτεχνίτες, ρυθμίσεις που αφορούν την τηλεργασία, ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των εργαζόμενων σε υπηρεσίες ντελίβερι», υποστήριξε ο Υπ. Εργασίας, λέγοντας ότι «περιμένω να δω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ονομαστική ψηφοφορία, για τουλάχιστον 100 από τα 125 άρθρα του νομοσχεδίου».

Τέλος, αναφερόμενος στον Κοινωνικό Τουρισμό, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «θα υπάρξει πρόγραμμα του ΠΑΕΔ για 300.000 εργαζόμενους και πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ για 50.000 αγρότες, με αυξημένα κίνητρα φέτος, που θα βοηθήσου και τις τουριστικές επιχειρήσεις».

