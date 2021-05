Οικονομία

Χανιά: Στη Σούδα το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της σεζόν (εικόνες)

Η άφιξή του σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της κρουαζιέρας στα Χανιά, όπου μέχρι και τον Δεκέμβριο αναμένονται 80 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.

Με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Mein Schiff 5» στο λιμάνι της Σούδας «άνοιξε» για τα Χανιά η περίοδος της κρουαζιέρας. Στο πλοίο επιβαίνουν περίπου 1.000 άτομα, πολλά εκ των οποίων θα πραγματοποιήσουν οργανωμένες εκδρομές σε περιοχές των Χανίων.

Κατά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι καθώς και κατά την παραμονή του εφαρμόζονται αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Το υπό σημαία Μαλαισίας «Mein Schiff 5», το οποίο θα αποπλεύσει στις 19:00, έχει ναυπηγηθεί το 2016.

Η άφιξή του σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της κρουαζιέρας στα Χανιά, όπου μέχρι και τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου, αναμένονται 80 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.

