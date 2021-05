Life

Eurovision 2021 - β' ημιτελικός: η μεγάλη ώρα για τη Στεφανία Λυμπερακάκη

Το «εισιτήριο» για τον τελικό διεκδικεί απόψε, στον Β' Ημιτελικό της Eurovision, η Stefania με το τραγούδι «Last Dance».

Στην 4η θέση εμφανίζεται σήμερα στον Β' Ημιτελικό της Eurovision η Ελλάδα με τη Stefania (Στεφανία Λυμπερακάκη) και το τραγούδι «Last Dance», διεκδικώντας ένα «εισιτήριο» για τον τελικό του μουσικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου.

Το «Last Dance» είναι μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ τα ρούχα της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος.

Στον σχολιασμό θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ στη ραδιοφωνική μετάδοση για το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, θα είναι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.

Η 18χρονη Stefania (Στεφανία Λυμπερακάκη), είναι η νεότερη εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η Ελλάδα στον Διαγωνισμό, αλλά και η νεότερη τραγουδίστρια που θα λάβει μέρος, φέτος, στην Eurovision.

Στον Β' Ημιτελικό συμμετέχουν οι χώρες:

Σαν Μαρίνο

Εσθονία

Τσεχία

Ελλάδα

Αυστρία

Πολωνία

Μολδαβία

Ισλανδία

Σερβία

Γεωργία

Αλβανία

Πορτογαλία

Βουλγαρία

Φινλανδία

Λετονία

Ελβετία

Δανία

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της Ολλανδίας, ως διοργανώτριας χώρας, δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον Τελικό της Eurovision. Ψηφίζουν όμως, στους δύο ημιτελικούς και συγκεκριμένα: Στον Β' Ημιτελικό ψηφίζουν Γαλλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία.