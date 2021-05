Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Τζίκας: οι Αντετοκούνμπο δεν είχαν ούτε μαξιλάρι να κοιμηθούν (βίντεο)

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του καφενείου απέναντι από το γήπεδο που έπαιζε μπάσκετ ο “Greek Freak”, με την ευκαιρία των γυρισμάτων στην Αθήνα της ταινίας για την ζωή του.

Σκηνικό για την ταινία “Greek Freak”, που θα γυριστεί σχετικά με την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχει στηθεί σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό», προβάλλοντας πλάνα από το Μοναστηράκι.

Αφού αναφέρθηκαν σε λεπτομέρειες για την ταινία, όπως ο προϋπολογισμός της και οι επικρατέστεροι ηθοποιοί που θα υποδυθούν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα μέλη της οικογένειας του, οι συντελεστές της εκπομπής συνομίλησαν με τον κ. Γιάννη Τζίκα, ιδιοκτήτη του καφενείου «Κιβωτός», στα Σεπόλια. Απέναντι από το καφενείο, ήταν το γήπεδο μπάσκετ στο οποίο «αναδείχθηκε» το ταλέντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν «θαμώνας» στην «Κιβωτό», όπως και τα αδέλφια του.

Όπως περιέγραψε ο κ. Τζίκας, η οικογένεια του “Greek Freak” πέρασε πολύ δύσκολες περιόδους, όταν ζούσε στα Σεπόλια, λέγοντας ότι «κι εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι βοηθούσαμε την οικογένεια Αντετοκούνμπο. Είναι γεγονός ότι ο Γιάννης και τα αδέλφια του δεν είχαν παπούτσια να φορέσουν. Τα δύο παιδιά δεν είχαν ούτε μαξιλάρι να κοιμηθούν».

«Υπήρχαν μέρες που πείνασαν, αλλά ποτέ δεν έκαναν αλητείες», τόνισε ο κ. Τζίκας.

Ακόμη, είπε ότι «ο Γιάννης και ο Θανάσης και τα αδέλφια τους περνάνε από εδώ και θυμούνται αυτό που τους είπα, δεν ξεχνάνε από πού ξεκίνησαν».

Απαντώντας αν στις επισκέψεις του κάνει κανέναν «καλό λογαριασμό» στο μαγαζί του, είπε «Εδώ δεν έχει πληρώσει ποτέ ούτε τώρα θα πληρώσει. Εγώ τον ευχαριστώ πολύ, γιατί μου έχει δώσει τρεις φανέλες του».

Ο κ. Τζίκας απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο «Πρωινό» εάν θα πάρει και ο ίδιος μέρος στην ταινία για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

