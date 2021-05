Κοινωνία

Καταγγελία: οδηγός επιχείρησε να κατεβάσει αλλοδαπό από λεωφορείο (βίντεο)

Επιβάτες λεωφορείου αντιδρούν σε νέο κρούσμα ρατσιστικής συμπεριφοράς οδηγού εναντίον επιβάτη από αφρικανική χώρα.

Ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος επιβάτη αφρικανικής καταγωγής από οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΑ καταγγέλλουν πολίτες, με βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του Facebook, "Μένουμε Ενεργοί".

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το περιστατικό σημειώθηκε σε δρομολόγιο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν ο οδηγός σταμάτησε για να κατεβάσει επιβάτη με καταγωγή από την Αφρική προφασιζόμενος ότι η πραμάτεια του εμποδίζει τη μετακίνηση των υπολοίπων επιβατών.

''Χθες σε λεωφορείο στην άνοδο της Αλεξάνδρας οδηγός σταμάτησε να κατεβάσει κάτω Αφρικανό που μπήκε μέσα με πράγματα του και όλο το λεωφορείο σύσσωμο κοάξαμε τον οδηγό. Σε μία στάση μπήκε αυτό το παιδί με ένα καροτσάκι από αυτά της αγοράς (μικρότερο από καροτσάκι μωρού όχι ότι έχει σημασία). Το λεωφορείο είχε πολύ κόσμο. Ο οδηγός έκλεισε την πόρτα αλλά είχε μαγκώσει το ρούχο του μετανάστη. Φώναξα στον οδηγό να ανοίξει, την άνοιξε την ξαναέκλεισε. Δυο-τρία λεπτά πιο μετά και αφού ο επιβάτης είχε μπει πιο μέσα, ο οδηγός σταματάει το λεωφορείο. Φωνάζει για ώρα, δε θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε, αλλά έβριζε και του λέει να κατέβει κάτω, ξεκάθαρα επειδή ήταν μαύρος και μετανάστης. Ο οδηγός δεν περίμενε να υπερασπιστούμε τον συνεπιβάτη μας γι' αυτό και στο βίντεο ακούγεται να λέει προς επιβάτη ''Εσύ, τον υποστηρίζεις;'' για να πάρει την απάντηση ''Φυσικά και τον υποστηρίζουμε'''. Γενικά όλοι την έλεγαν στον οδηγό κ αυτό είναι παρήγορο" αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε το βίντεο:

