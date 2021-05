Οικονομία

Τέλος η έκπτωση ενοικίου και το επίδομα των 534 ευρώ

Τα νέα στοχευμένα μέτρα. Τα πακέτα για τουρισμό και εστίαση και η επιδότηση πάγιων δαπανών. Για ποιους παραμένουν και τον Ιούνιο τα μειωμένα ενοίκια και οι αναστολές συμβάσεων.

Τέλος εποχής για τα μέτρα που συνόδευσαν εργαζόμενους και επιχειρήσεις για 14 μήνες, ανεβάζοντας τον λογαριασμό για τα κρατικά ταμεία σε περισσότερα από 40 δισ. ευρώ. «Κουρεμένα» ενοίκια και μαζικές αναστολές εργασίας, επιστρεπτέες προκαταβολές και αναστολές φορολογικών οφειλών κλείνουν τον κύκλο τους, δίνοντας στην Ελλάδα τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε όρους δημοσιονομικού κόστους μέτρων προς ΑΕΠ. Το ελληνικό «πακέτο», όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της ING, άγγιξε το 32,1% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 12,4% και η δεύτερη Ιταλία ακολουθεί την Ελλάδα με απόσταση περίπου 10 μονάδων.

Το οικονομικό επιτελείο ελπίζει πως η «παρένθεση» των μαζικών μέτρων στήριξης κλείνει οριστικά και δεν θα χρειαστεί από το φθινόπωρο να επαναλάβει τη συνταγή που υιοθέτησε προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο έκρηξης της ανεργίας και κύματος λουκέτων. Μέχρι τώρα, τα μέτρα έχουν αποδώσει, αλλά όπως προκύπτει και από τις προειδοποιήσεις της ΕΚΤ για ενδεχόμενο αύξησης χρεοκοπιών μετά την απόσυρση των μέτρων στήριξης σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, ο κίνδυνος κάθε άλλο παρά μπορεί να θεωρηθεί πως έχει παρέλθει. Επιπρόσθετα, κανείς δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσει πως η πανδημία θα πει οριστικά (και σύντομα) την τελευταία της κουβέντα.

Με τα σημερινά δεδομένα πάντως, ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης αναφέρει πως «κουρεμένα» ενοίκια και αναστολές συμβάσεων περιορίζονται τον Ιούνιο μόνο σε λίγες επιχειρήσεις όπως γυμναστήρια και σχολές χορού που παραμένουν κλειστά και παραδοσιακά το καλοκαίρι υπολειτουργούν, ενώ στη θέση τους έρχονται μέτρα στήριξης για την επόμενη μέρα όπως η επιδότηση πάγιων δαπανών και τα προγράμματα επιχορηγήσεων για την εστίαση, τον τουρισμό, τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους. Ειδικά για τον τουρισμό, το μέτρο αναστολής εργασίας έρχεται να στηρίξει τον Ιούνιο εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, είτε επαναπροσληφθούν είτε όχι.

Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη ανακοινώσει πως οι πύλες του επιδόματος αναστολής εργασίας θα είναι ανοιχτές τον Ιούνιο (όπως και τον Μάιο) για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό, με δικαίωμα επαναπρόσληψης με δύο τρόπους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που θα επαναπροσληφθούν, δίνεται δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας, με αποζημίωση ειδικού σκοπού, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021. Για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που δεν θα επαναπροσληφθούν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, δίνεται δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού, με μονομερείς δηλώσεις τους, στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Θέμα χρόνου θεωρείται άλλωστε η ανακοίνωση της ειδικής στήριξης των επιχειρήσεων του τουρισμού με το πακέτο των 425 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει προαναγγείλει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και εκκρεμεί η έγκρισή του από την Κομισιόν.

Στα 425 εκατ. ευρώ του τουρισμού προστίθενται τα 500 εκατ. ευρώ της εστίασης -και τα δύο προγράμματα επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ-, όπου η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 31 Ιουλίου, ένα πρόγραμμα 20 εκατ. ευρώ για γυμναστήρια και παιδότοπους το οποίο αναμένεται να τρέξει από τα τέλη του μήνα και στα μέσα Ιουνίου, έρχεται πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης για δικηγόρους, ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Τον Ιούνιο άλλωστε θα τρέξουν τα προγράμματα επιδότησης παγίων δαπανών με πιστωτικά συμψηφισμού φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έως το τέλος του έτους αλλά και το αντίστοιχο πρόγραμμα για όσους έχουν λάβει ενισχύσεις μέσω των τριών πρώτων κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής και θα επιλέξουν αντί για «κούρεμα» 50%, πρόσθετη ρευστότητα 35% επί των κεφαλαίων που έλαβαν. Συνολικά τα μέτρα στήριξης της επόμενης μέρας που θα τρέξουν τον Ιούνιο προσεγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ.

