Οικονομία

Μύκονος: έναρξη κρουαζιέρας με αισιοδοξία και χαμόγελα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο έπιασε λιμάνι το πρωί φέρνοντας στο "νησί των ανέμων" όχι μόνο τουρίστες αλλά και μήνυμα αισιοδοξίας.

«Άνοιξε» η περίοδος της κρουαζιέρας στη Μύκονο με την άφιξη του "Costa Luminosa" με τα 13 καταστρώματα και μήκος 294 μέτρα.

Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο "έπιασε" λιμάνι το πρωί της Πέμπτης φέρνοντας στο "νησί των ανέμων" όχι μόνο τουρίστες αλλά και μήνυμα αισιοδοξίας.

Ήδη από το πρωί το χαμόγελο επέστρεψε στα χείλη των ιδιοκτητών επιχειρήσεων της Μυκόνου, καθώς από πέρσι πολλά καταστήματα έβαλαν λουκέτο, βυθίζοντας εργαζόμενους και επιχειρηματίες σε ανασφάλεια.

Η αποβίβαση των επιβατών του Costa Luminosa, γίνεται υπό την εποπτεία και επίβλεψη των αρμόδιων αρχών, τηρώντας τα μέτρα που ισχύουν.

Πηγή: mykonoslive.tv