Οικονομία

ΑΔΕΔΥ: 24ώρη απεργία για τα εργασιακά

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την επερχόμενη απεργία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, «Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνεδρίασε στις 19 Μαΐου 2021, αποφάσισε πολύμορφο αγώνα για να μην ψηφιστεί το αντιλαϊκό και αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Χατζηδάκη που, μεταξύ άλλων: καταργεί το 8ωρο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και φαλκιδεύει το δικαίωμα στην απεργία, καταργεί το Σ.ΕΠ.Ε. και την αργία της Κυριακής, αυξάνει τις απλήρωτες υπερωρίες, αφήνει ανεξέλεγκτες τις απολύσεις κ.λ.π.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, αποφάσισε:

Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης τις μέρες κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή και συγκεκριμένα την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 . Η απόφαση αυτή αποτελεί, ταυτόχρονα, πρόταση που απευθύνεται σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Γ.Σ.Ε.Ε., ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα) για κοινή ημερομηνία Γενικής Απεργίας, ενάντια στο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Χατζηδάκη. Εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να αποφασίσει για τις παραπέρα κινητοποιήσεις, αφού εκτιμήσει τις εξελίξεις. Να γίνουν, τις επόμενες μέρες, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, ενημερωτικές συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις σε όλη τη χώρα. Το πρώτο συλλαλητήριο στην Αθήνα θα γίνει την Τετάρτη 26 Μαΐου, ώρα 18.00, στα Προπύλαια.

Το νομοσχέδιο αυτό δεν πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή, ούτε να ψηφιστεί. Πρέπει να ανατραπεί».

ΓΣΕΕ: Το εργασιακό νομοσχέδιο εντείνει τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας

Τις έντονες διαφωνίες της σχετικά με επίμαχες διατάξεις του Εργασιακού Νομοσχεδίου εξέφρασε η ΓΣΕΕ, σε τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχαν τα μέλη του Προεδρείου της με τον Υπουργό Εργασίας.

«Το Εργασιακό Νομοσχέδιο, παρά τα όσα προσπαθεί να επικοινωνήσει η Κυβέρνηση, δε ρυθμίζει την αγορά εργασίας και δεν κινείται στην κατεύθυνση «προστασίας» της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων. Αντιθέτως, εντείνει τις συνθήκες εργασιακής Ζούγκλας.

Για το λόγο αυτό, την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσουν τα Όργανα της Συνομοσπονδίας για να λάβουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις, με στόχο να αποσυρθούν διατάξεις και να υιοθετηθούν προτάσεις των Συνδικάτων», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

«Την Τρίτη 25 Μαΐου στις 11:00 το πρωί, η ΓΣΕΕ θα παραχωρήσει διαδικτυακή συνέντευξη τύπου (η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της, από το κανάλι της στο YouTube και τη σελίδα της στο Facebook), στην οποία θα τοποθετηθεί εκτενέστατα για τα προωθούμενα εργασιακά μέτρα. Οι δε εργατικοί συντάκτες και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα λάβουν τις επόμενες μέρες σύνδεσμο (link) μέσα από τον οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν live τα ερωτήματα τους.

Η Συνομοσπονδία θα καταθέσει και γραπτώς τις διαφωνίες της στο Υπουργείο Εργασίας, τεκμηριώνοντας την ορθότητα των επιχειρημάτων της απέναντι σ ένα νομοσχέδιο που ήδη έχει προκαλέσει την αντίδραση του κόσμου της εργασίας», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.





