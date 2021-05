Life

“Η Φάρμα”: ο Ντούπης, η Κατσογρεσάκη και τα “νεύρα” του Ιατρόπουλου (εικόνες)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Παρασκευής, προβλήθηκε στο «Πρωινό», με τον Ντούπη να έχει αλλάξει εντελώς στάση έναντι της Κυριακής.

Αποκλειστικές εικόνες από το επόμενο επεισόδιο της «Φάρμας», που θα δούμε το βράδυ της Παρασκευής, προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Στο απόσπασμα είδαμε και ακούσαμε τον Ντούπη να έχει αλλάξει συμπεριφορά προς την Κυριακή Κατσογρεσάκη, έχοντας αντιληφθεί ότι εκείνη δεν τρέφει τα ίδια συναισθήματα με εκείνον.

Ακόμη, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος δείχνει να «βασανίζεται» από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν άλλοι παίκτες της «Φάρμας» για διάφορα μαστορέματα.

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από την «Φάρμα» που προβλήθηκε στο «Πρωινό:

