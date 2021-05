Κοινωνία

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Από πότε αναμένεται να χαλάσει ο καιρός. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο "μάτι" της κακοκαιρίας. Πότε προβλέπεται βελτίωση.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το βράδυ με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους σχεδόν σε όλη τη χώρα και τις ισχυρές βροχές στη βορειοανατολική χώρα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από σήμερα αργά το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (21-05-2021) στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα έντονα φαινόμενα προβλέπεται να εξασθενήσουν την Παρασκευή, αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι ενισχυμένοι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι που ήδη πνέουν, θα ενταθούν και το βράδυ θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, με εξαίρεση τα νοτιοανατολικά πελάγη.