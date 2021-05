Πολιτική

Δένδιας: Διπλωματικός μαραθώνιος για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Μετά την επίσκεψη του στην Ιορδανία, θα επισκεφθεί σήμερα την Αίγυπτο, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Υπουργό Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας.

Συνάντηση με τον υπουργό Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Badr bin Farhan Al-Saud πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιορδανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας έχει επιδοθεί σε «μαραθώνιο» επαφών σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Υπήρξε άλλωστε ο πρώτος Ευρωπαίος υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει, τόσο σε επίπεδο συμβολισμού όσο και ουσίας, ότι ο κ. Δένδιας συμμετείχε στην άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα, ευρισκόμενος στην περιοχή, υπενθυμίζουν διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει τις επαφές και με τους ομολόγους του της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Μετά την επίσκεψη του στην Ιορδανία, θα επισκεφθεί σήμερα την Αίγυπτο, ενώ είχε επανειλημμένα τηλεφωνικές επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πέρα από τα μηνύματα που εξέπεμψε ήδη, όντας στην περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε στο σύνολο των συνομιλητών του τη σημασία σταθεροποίησης της κατάστασης σε μια ήδη ταραγμένη περιοχή, καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί και διαδραματίζει η Ελλάδα, ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, η οποία μπορεί και συνομιλεί με το σύνολο των πλευρών, τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Στη συγκυρία αυτή προτεραιότητα για την Ευρώπη είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης, αλλά και η αποφυγή μακροπρόθεσμων τριγμών, προσπάθεια στην οποία εντάσσεται και η βούληση της Ελλάδας, η οποία εκδηλώνεται εμπράκτως, για δημιουργία ενός πλαισίου φιλίας και συνεργασίας. Τέλος, υποδηλώνεται ότι η Ελλάδα, με την ενεργητική εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, διαδραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο σε μια περιοχή της άμεσης γειτονίας της, κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.





