Σκαρμούτσος στο “Πρωινό”: βάφτισα Δημήτρη τον γιό μου, όταν κινδύνευε να πεθάνει (βίντεο)

Αποκαλυπτικός για τις σχέσεις με τους δύο γιούς του, αλλά και την σύντροφο του, είναι ο σεφ, στην συνέντευξη που παραχώρησε στο “Πρωινό”.

Σε μια αποκάλυψη για τον μικρότερο γιό του προχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος, λέγοντας ότι ο ίδιος και η πρώην σύζυγος του και μητέρα του παιδιού, είχαν κληθεί να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση όταν ήταν μωρό.

Λόγω ενός σοβαρού προβλήματος του παιδιού, το είχαν μεταφέρει από τα Χανιά στην Αθήνα και κλήθηκαν να το βαπτίσουν, καθώς υπήρχε φόβος για την ζωή του. Όπως είπε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και στον ίδιο και στην γυναίκα του, ήρθε μόνο το όνομα «Δημήτρης», το οποίο τελικώς και του δόθηκε.

Όπως εξομολογήθηκε, φροντίζει να περνά πολύ χρόνο με τον γιό του. Είπε ακόμη ότι «προχθές με ρώτησε ο γιός μου αν εγώ έφτιαξα την Ελλάδα και εννοείται ότι του είπα «ναι» και μετά του εξήγησα αναλυτικά. Προ ημερών βλέπαμε Barbie μαζί με τον γιό μου»

Για την νυν σύντροφο της ζωής του, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είπε ότι «είναι πολύ ευθύς άνθρωπος, δεν σου χαρίζεται. Ο πρώτος γάμος μου προήλθε από μεγάλη αγάπη, ο δεύτερος επειδή ήρθε ο Δημήτρης και ο τρίτος από μεγάλη αγάπη».

Μιλώντας για τον μεγαλύτερο γιό του, είπε «θεωρώ ότι στον γιό μου δεν είμαι ο καλύτερος εργοδότης. Μου είπε να δουλέψει μαζί μου και έτσι ξεκίνησε από την κουζίνα και μετά σε άλλα πόστα, ενώ τώρα είναι στα γραφεία της επιχείρησης και μαθαίνει όσα πρέπει για τα τιμολόγια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τα ξέρεις όλα σε μια επιχείρηση».

