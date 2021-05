Κόσμος

Κορονοϊός: Η Κομισιόν υπέγραψε τρίτη σύμβαση με την Pfizer για επιπλέον εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπεσαν οι υπογραφές για την αγορά επιπλέον1,8 δισεκατομμύρια δόσεων του εμβολίου κατά της covid19.

Της Μαρίας Αρώνη

Υπεγράφη και επισήμως η τρίτη σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φαρμακευτικών εταιρειών BioNTech και Pfizer για την αγορά επιπλέον1,8 δισεκατομμύρια δόσεων του εμβολίου κατά της covid19.

To συμβόλαιο υπογράφεται για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ από τα τέλη του 2021 έως το 2023 και συγκεκριμένα προβλέπει την αγορά 900 εκατομμυρίων δόσεων του υφιστάμενου εμβολίου, καθώς και ενός εμβολίου προσαρμοσμένου στις παραλλαγές, με τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον 900 εκατομμυρίων δόσεων.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η παραγωγή των εμβολίων πρέπει να πραγματοποιείται στην ΕΕ και τα κύρια συστατικά να προέρχονται από την ΕΕ. Στη σύμβαση ορίζεται επίσης ότι, από την έναρξη του εφοδιασμού το 2022, η παράδοση στην ΕΕ είναι εγγυημένη.

«Με την υπογραφή μας, η νέα σύμβαση τίθεται πλέον σε ισχύ, γεγονός που αποτελεί καλή είδηση για τον μακρύ αγώνα μας με στόχο την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τον ιό και τις παραλλαγές του! Διασφαλίζεται η παραγωγή και η παράδοση στην ΕΕ έως και 1,8 δισ. δόσεων. Οι δυνητικές συμβάσεις με άλλους παρασκευαστές θα ακολουθούν το ίδιο μοντέλο, προς όφελος όλων.», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε προσαρμοσμένα εμβόλια για την προστασία μας από την απειλή των παραλλαγών και σε επαναληπτικά εμβόλια για την παράταση της ανοσίας, καθώς και να προστατεύσουμε τον νεότερο πληθυσμό μας. Εστιάζουμε κατά προτεραιότητα σε τεχνολογίες που έχουν αποδείξει την αξία τους, όπως τα εμβόλια mRNA, αλλά κρατάμε ανοικτές τις επιλογές μας», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.