Θεούτα: Πλημμύρισε από ασυνόδευτα ανήλικα (εικόνες)

Παιδιά που φτάνουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα, έφηβοι και μωρά μεταξύ αυτών.

Ο 17χρονος Μοχάμεντ άφησε τα πάντα πίσω του αυτή την εβδομάδα, τις σπουδές του στο επαγγελματικό λύκειο, τις προαγωγικές εξετάσεις και την οικογένειά του: το μόνο του σχέδιο πλέον είναι να φτάσει στον ισπανικό θύλακα Θέουτα, όπως εκατοντάδες άλλοι ανήλικοι Μαροκινοί που δεν βλέπουν κανένα μέλλον στη χώρα τους.

Από τη Δευτέρα μια λαοθάλασσα περισσότερων από 8.000 μεταναστών, στη μεγάλη τους πλειονότητα Μαροκινών, έφτασε με ευκολία στη Θέουτα καθώς το Μαρόκο έχει χαλαρώσει τους συνοριακούς ελέγχους: ανάμεσά τους ένας μεγάλος αριθμός νέων που έφυγαν μόνοι τους ή παιδιών μικρής ηλικίας μαζί με την οικογένειά τους.

Η εικόνα ενός μωρού που σώθηκε παρά λίγο από πνιγμό από έναν Ισπανό αστυνομικό έκανε τον γύρο του κόσμο προκαλώντας την αγανάκτηση των χρηστών του διαδικτύου. Όμως πολλοί είναι και οι έφηβοι, συχνά μικρής ηλικίας, οι οποίοι κατάφεραν μόνοι τους να περάσουν τα σύνορα και να φτάσουν μέσω θαλάσσης στις ισπανικές ακτές, που απελαύνονται ή περιπλανιούνται στους δρόμους της Θέουτα.

“Αναζητώ την κόρη μου, είναι 15 ετών, έφυγε από το σπίτι για να περάσει (στη Θέουτα), ένα άλλο κορίτσι μου είπε ότι την είδε στη Θέουτα, δεν έχω νέα της, κανείς δεν ξέρει τίποτα”, δηλώνει ανήσυχος ο Αμπντελχάκ Μπισανχτάουι, ένας 50χρονος κοντά στη μεθόριο μεταξύ του Μαρόκου και του ισπανικού θύλακα.

Πολλοί γονείς πλησιάζουν τα οδοφράγματα που έχουν στηθεί στον δρόμο προς την Ισπανία με την ελπίδα να μάθουν νέα για τα παιδιά τους που έχουν φύγει για τη Θέουτα.

“Κανένα μέλλον”

“Η μητέρα μου δεν σταματά να μου ζητά να επιστρέψω, αλλά η περιπέτεια δεν με τρομάζει”, δηλώνει ο 16χρονος Αμπντελάχ ο οποίος απελάθηκε την Τρίτη από την ισπανική αστυνομία.

Ο νέος αυτός, που έχει παρατήσει το σχολείο εδώ και δύο χρόνια και εργάζεται ως μηχανικός πέρασε τη νύκτα σε έναν κήπο κοντά σε ένα μεθοριακό πέρασμα. Άλλοι γέμισαν τους δρόμους της Φνιντέκ, όπου οι κάτοικοι τους πρόσφεραν φαγητό και νερό.

“Δεν έχω κανένα μέλλον εδώ, θέλω να δουλέψω για να βοηθήσω την οικογένειά μου”, δηλώνει ο Μοχάμεντ που έφτασε την Τετάρτη στη Φνιντέκ αφού περπάτησε πολύ.

Όπως κι εκείνος οι περισσότεροι νέοι που επιθυμούν να φύγουν από το Μαρόκο προέρχονται από φτωχές οικογένειες, έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και συχνά κάνουν μικροδουλειές για να ζήσουν. Στη Φνιντέκ όλοι τους ονειρεύονται ότι θα καταφέρουν πάλι να περάσουν τα σύνορα.

Τουλάχιστον 4.800 μετανάστες, ανάμεσά τους 1.500 ανήλικοι, έχουν απελαθεί από τις ισπανικές αρχές από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Αυτή η “εντυπωσιακή” εισροή ανηλίκων στα σύνορα είναι πρωτόγνωρη, σχολιάζει ο Όμαρα Νάζι, Μαροκινός ακτιβιστής υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρακολουθεί το μεταναστευτικό.

“Η απέλασή τους από την Ισπανία είναι αντίθετη στις διεθνείς συνθήκες για τα δικαιώματα των παιδιών”, καταγγέλλει. “Οι μαροκινές αρχές ευθύνονται γιατί θέλουν να ασκήσουν πίεση στην Ισπανία έχοντας πολιτικούς στόχους”, προσθέτει.

Χθες Τετάρτη το απόγευμα η εισροή μεταναστών προς τη Θέουτα έχει μειωθεί λόγο. Όσοι προσπάθησαν να φτάσουν στον θύλακα κολυμπώντας οδηγήθηκαν γρήγορα πίσω στο Μαρόκο από το μαροκινό Πολεμικό Ναυτικό. Όσοι έφτασαν στις ισπανικές ακτές συνελήφθησαν πολύ γρήγορα και εστάλησαν πίσω στα σύνορα.

Το 2018 το Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο του Μαρόκου (CESE), ένας επίσημος οργανισμός, είχε εκφράσει την ανησυχία του για το “τεράστιο” χάσμα που χωρίζει τους 11 εκατομμύρια νέους Μαροκινούς από την υπόλοιπη κοινωνία και “τη μεγάλη πρόκληση” που αποτελεί η κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Εγκατάλειψη του σχολείου, ανεργία, χαμηλοί μισθοί, απουσία κοινωνικών παροχών: οι νέοι 15 με 34 ετών στο Μαρόκο, που αποτελούν το ένα τρίτο του πληθυσμού, παραμένουν οι μεγάλοι ξεχασμένοι της ανάπτυξης, σύμφωνα με την έκθεση του CESE.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω με την πανδημία της covid-19. Πέρυσι δύο στους πέντε νέους που ζούσαν σε πόλεις ήταν άνεργοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

