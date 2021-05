Life

Eurovision 2021: Η ανάρτηση του Mike μετά την εμφάνιση της Έλενας Τσαγκρινού

Ο γνωστός ράπερ δεν ταξίδεψε στην Ολλανδία, λόγω κορονοϊού, ωστόσο παρακολούθησε την αγαπημένη του από την τηλεόραση.

Την Ευρώπη εντυπωσίασε η Έλενα Τσαγκρινού το βράδυ της Τρίτης (18/05) στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision.

Η 26χρονη τραγουδίστρια ερμηνεύοντας το τραγούδι "El Diablo" με το οποίο εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο, ήταν ιδιαίτερα εκρηκτική και πέρασε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό από τη χθεσινή βραδιά ήταν οι: Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Κύπρος, Ισραήλ, Λιθουανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ρωσία, Σουηδία και Ουκρανία.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Έλενας Τσαγκρινού ήταν φυσικά ο σύντροφός της, Mike. Ο γνωστός ράπερ, μπορεί να μην ταξίδεψε στην Ολλανδία, λόγω κορονοϊού, παρακολούθησε ωστόσο την εμφάνιση της αγαπημένης του από την τηλεόραση.

