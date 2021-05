Πολιτική

Πελώνη: επιστρέφουμε στην κανονικότητα και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, προανήγγειλε αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό, μετά τις εικόνες χαλάρωσης που παρατηρήθηκαν.

«Δεκατέσσερα αεροδρόμια εθνικές γέφυρες για ένα καλύτερο καλοκαίρι», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και επεσήμανε, «Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη χθες σε εκδήλωση που έγινε στο αεροδρόμιο ‘Μακεδονία' της Θεσσαλονίκης, για την αναβάθμιση των 14 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Πρόκειται - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός- για μια επένδυση συνολικού κόστους 440 εκατ. ευρώ που αλλάζει τα δεδομένα σε 11 νησιά και 3 ηπειρωτικές περιοχές μας.

Προσθέτοντας έσοδα στα δημόσια ταμεία και 11.600 νέες θέσεις εργασίας. Προσφέροντας μεγαλύτερη εξυπηρέτηση στους επισκέπτες και καλύτερο περιβάλλον στους εργαζόμενους. Αλλά και μεγεθύνοντας το άυλο εθνικό κέρδος που είναι η τουριστική φήμη της χώρας μας. Αποτελεί ένα υπόδειγμα παραγωγικής σύμπραξης κράτους και ιδιωτών. Και βέβαια είναι σημαντικό το γεγονός ότι βαδίζοντας προσεκτικά προς την έξοδο από την υγειονομική κρίση το αεροδρόμιο ‘Μακεδονία' και τα υπόλοιπα 13 γίνονται οι εθνικές μας γέφυρες για ένα πιο ελεύθερο και αποδοτικό καλοκαίρι», υπογράμμισε η κ. Πελώνη.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι όλα έχουν πιστοποίηση για τα μέτρα κατά του κορονοϊού από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροδρομίων. Και πρόσθεσε, «μπορούμε λοιπόν - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός - να αισιοδοξούμε. Τηρώντας πάντα βασικά μέτρα προστασίας της υγείας μας, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για μία καλή πορεία του τουρισμού. Αλλά και μια πιο ανοιχτή καθημερινότητα για όλους».

Όχι στη χαλάρωση της τήρησης των μέτρων

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην τήρηση των μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε, «Από αύριο, με την επαναλειτουργία -κάτω από συγκεκριμένους κανόνες- των θερινών κινηματογράφων γίνεται ένα ακόμη βήμα στην ανάκτηση της ελευθερίας που μας στέρησε η υγειονομική καταιγίδα. Ελευθερία, όμως, -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σημαίνει ασυδοσία. Κι αυτό είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί από όλους. Διότι -όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων- παρατηρείται χαλάρωση στη χρήση των μασκών, την τήρηση των αποστάσεων, τους όρους λειτουργίας των εστιατορίων και των καφέ».

Υπογράμμισε ακόμη πως «απέναντι σε όλα αυτά, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες αναδιαμορφώνουν το πρόγραμμά τους και προχωρούν σε σαρωτικούς ελέγχους. Δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές ούτε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, ούτε φαινόμενα που δημιουργούν σοβαρά ζητήματα για τη δημόσια υγεία και για την πορεία ελευθερίας που ξεκινήσαμε».





Στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων στην μεταβατική περίοδο προς την κανονικότητα

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στη μεταβατική περίοδο. Όπως χαρακτηριστικά είπε «η χώρα έχει μπει σε μια περίοδο μετάβασης στη νέα κανονικότητα, που σταδιακά θα μας πάει σε δυναμική οικονομική ανάπτυξη. Για αυτή την περίοδο, η κυβέρνηση αναπτύσσει νέες δράσεις στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων που έχουν ανάγκη, έτσι ώστε κανένας να μην μείνει πίσω.

-Έχει ήδη δρομολογηθεί μια νέα δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της εστίασης και άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

και άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. -Έχουν ανακοινωθεί μέτρα στήριξης για εποχικά εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού με αξιοποίηση της αποζημίωση ειδικού σκοπού, του προγράμματος «Συν-Εργασία» και του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας με κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και επιδότηση του καθαρού μισθού με 200 ευρώ.

και του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας με κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και επιδότηση του καθαρού μισθού με 200 ευρώ. -Ενεργοποιούνται, για πρώτη φορά, νέα μέτρα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» που αφορά στην κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και για διάστημα 8 μηνών. Αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και παρέχουν δυνατότητα διαγραφής οφειλής («κούρεμα» τόκων και κεφαλαίου), μείωσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθείσας δόσης και επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής.

που αφορά στην κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και για διάστημα 8 μηνών. Αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και παρέχουν δυνατότητα διαγραφής οφειλής («κούρεμα» τόκων και κεφαλαίου), μείωσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθείσας δόσης και επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής. -Μπαίνουν άμεσα σε εφαρμογή πρόγραμμα ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων και πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση στο χώρο των δικηγόρων.

και πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση στο χώρο των δικηγόρων. -Καταρτίζεται πρόγραμμα για την ενίσχυση του τουρισμού και εξετάζονται οι δυνατότητες για προγράμματα στήριξης και σε άλλους τομείς».

Κλείνοντας, προτού δεχθεί ερωτήσεις, η κ. Πελώνη τόνισε πως «η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι στέκεται με ευθύνη διορατικότητα και ευαισθησία, δίπλα στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Με σίγουρα και στέρεα βήματα οδηγεί τη χώρα στην επόμενη μέρα. Χτίζει ένα καλύτερο αύριο για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

