Παπουτσάκη για παρενόχληση στο “Πρωινό”: βίωσα πολύ άσχημα την εμπειρία μου (βίντεο)

Τι είπε για το φινάλε του “YFSF-All Star” και το τραγούδι που ερμηνεύει. Γιατί χαρακτήρισε ως “διανοούμενο” και “μαφιόζο” τους γιούς της.

Για τους γιούς της, ηλικίας 8 και 2 ετών, «που έχουν έρθει πιο κοντά το τελευταίο διάστημα λόγω και του lockdown», μίλησε στο «Πρωινό» η Κατερίνα Παπουτσάκη, αναφερόμενη στην έφεση του μεγάλου γιού της Μάξιμου στο σκάκι και στον “μαφιόζο”, όπως είπε, μικρότερο γιό της, «οι οποίοι έχουν αρχίσει και αναπτύσσουν κώδικα επικοινωνίας, καθώς ο μικρός είναι ανεπτυγμένος πέρα από την ηλικία του επικοινωνιακά και ενώ είναι δύο ετών, συμπεριφέρεται σαν αν είναι τεσσάρων ετών».

Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα και για το τραγούδι της, που ανεβαίνει την Δευτέρα στο youtube, με τον τίτλο «Σκλάβα». Όπως είπε, λατρεύει την υποκριτική και ότι δεν κάνει στροφή στην καριέρα της, καθώς τραγουδά πάνω από 20 χρόνια, λέγοντας ότι για εκείνη το τραγούδι είναι ένας διαφορετικός τρόπος έκφρασης.

Σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες για παρενοχλήσεις ανθρώπων του θεάματος, η Κατερίνα Παπουτσάκη είπε ότι «κάποια στιγμή τα πράγματα πρέπει να ειπωθούν, ίσως ήταν το κατάλληλο timing. Είναι ευκαιρία σε όλους τους χώρους να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Στην δουλειά μας, λόγω και ότι είναι αναγνωρίσιμα πρόσωπα ίσως ήταν πιο δύσκολο να γίνει η αρχή. Το δίδαγμα από όλη αυτήν την ιστορία είναι ότι πρέπει να μιλάμε. Ο χώρος μας απαρτίζεται από πολλά σπουδαία πρόσωπα και αυτά πρέπει να βγουν μπροστά τώρα».

«Βίωσα πολύ άσχημα την προσωπική μου εμπειρία. Το έκρυψα μέσα μου βαθιά, δεν το μοιράστηκα με κανέναν, δεν το έχω πει δημοσίως ποτέ. Όταν είσαι πολύ μικρός, ήμουν 18 ετών, δεν ξέρεις τα όρια, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό. Αξίζει να σεβόμαστε τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους και να ξέρουμε όλοι τα όρια τους», είπε η Κατερίνα Παπουτσάκη, σχολιάζοντας παλαιότερες δηλώσεις της για εμπειρίες που είχε σε νεαρή ηλικία, οπότε έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί και όσα είπε η Κατερίνα Παπουτσάκη στο «Πρωινό» για την σειρά «Τα καλύτερα μας χρόνια» στην ΕΡΤ, όπου πρωταγωνιστεί, αλλά και για το εντυπωσιακό φινάλε στο “Your Face Sounds Familiar – All Star” του ΑΝΤ1.

