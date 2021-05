Life

Αντζελίνα Τζολί: Πώς αισθάνεται εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με τον Πιτ

Αποκαλύψεις του Us Weekly για την κατάσταση της ψυχικής υγείας της διάσημης σταρ και τη βοήθεια που έχει αναζητήσει.

Καθώς η Αντζελίνα Τζολί συνεχίζει τη μάχη για το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ, αναζητά βοήθεια και υποστήριξη από τους φίλους της, αποκαλύπτει το “Us Weekly”.

«Η Αντζελίνα σχετίζεται πολύ στενά με λίγα πρόσωπα που όμως την υποστηρίζουν και την βοηθούν, όπως είναι ο αδελφός της Τζέιμς Χέβεν, σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό της, και ένας μικρός αριθμός αξιόπιστων φίλων», προσθέτει πηγή του περιβάλλοντός. «Εκείνη και η Έλεν Πομπέο είναι πολύ καλές φίλες και ειδικά κατά τη διάρκεια της καραντίνας συνδέθηκαν ακόμα περισσότερο μαζί με τα παιδιά τους».

Η 45χρονη ηθοποιός έχει επιλέξει λίγους φίλους «τους οποίους εμπιστεύεται» - συμπεριλαμβανομένου του πρωταγωνιστή της ταινίας “Eternals” Μα Ντονγκ-σεόκ που έχουν γίνει «σαν οικογένεια».

«Το διαζύγιο ήταν πολύ σκληρό γι' αυτήν, τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά... αλλά βρήκε τρόπους να το αντιμετωπίσει», λέει πηγή στο “Us Weekly”.

Το ζευγάρι έχει 6 παιδιά. Χώρισε τον Σεπτέμβριο του 2016 μετά από δύο χρόνια γάμου. Έκτοτε το πρώην ζευγάρι συνεχίζει τη μάχη για την κηδεμονία των έξι παιδιών τους, «γράφοντας» την ιστορία σε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα διαζύγια του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αντζελίνα Τζολί υποστηρίζει ότι έχει αποδείξεις για ενδοοικογενειακή βία και ο γιος τους, Μάντοξ, κατέθεσε πρόσφατα στο δικαστήριο κατά του πατέρα του.«Δεν ήταν πολύ κολακευτικό απέναντι στον Μπραντ», είπε μια πηγή.

Από την πλευρά του ο ηθοποιός πιστεύει ότι η Τζολί «χρησιμοποιεί τα παιδιά εις βάρος του για να έχει ένα πολύ ευνοϊκό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να πάρει τα παιδιά από το Λος Άντζελες χωρίς την έγκριση ή τη γνώση του», ανέφερε το “Us Weekly” τον Μάρτιο.

Η Αντζελίνα Τζολί αισθάνεται «δυνατή με τον εαυτό της» αν και μόνη και «δεν θέλει αυτή την στιγμή να δεσμευτεί με κάποιον μέχρι να διευθετηθεί η υπόθεση επιμέλειας των παιδιών της», αναφέρει η ίδια πηγή.

