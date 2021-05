Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: στο ίδιο έργο θεατές…

Αθλητικά

Η επανάληψη του 1ου τελικού της Α1 γυναικών στο μπάσκετ, ανέδειξε τον ίδιο νικητή. Γιατί κατέθεσε ένσταση ο Ολυμπιακός.

Η επανάληψη του 1ου τελικού της Α1 γυναικών στο μπάσκετ, ανέδειξε τον ίδιο νικητή, καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού, με 73-58 στο ΣΕΦ. Με την Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου να σημειώνει 26 πόντους, η ομάδα του Πειραιά έφτασε άνετα στο 2-1 στη σειρά των τελικών, καθώς μεταφέρονται και οι μεταξύ τους νίκες από την κανονική περίοδο και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του 6ου διαδοχικού τίτλου πρωταθλητή Ελλάδας και 7ου στο σύνολο.

Πρώτη σκόρερ από πλευράς Παναθηναϊκού και μάλιστα με double double αναδείχτηκε η Τσάστιτι-Μονίκ Ριντ, με 16 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, 22 Μάϊου στο κλειστό γυμναστήριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 18:00. Στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός αναδειχτεί νικητής το Σάββατο (22/5) ισοφαρίζοντας σε 2-2, τότε η σειρά θα οδηγηθεί σε 3ο τελικό, ο οποίος θα λάβει χώρα στο ΣΕΦ, αφού ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, τη Δευτέρα (24/5) στις 15:00.

Όπως και στις 13 Μαΐου, όταν διεξήχθη ο πρώτος τελικός για... πρώτη φορά, ο Ολυμπιακός κατέθεσε και κατά την επανάληψη αυτού ξανά ένσταση για την συμμετοχή της Όλγας Χατζηνικολάου με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Πειραιά αμφισβητεί την απόφαση του ΕΟΚΑΝ να επιτρέψει τη συμμετοχή της 39χρονης διεθνή, έχοντας ήδη ζητήσει ενημέρωση από WADA και CAS.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 39-23, 56-44, 73-58

