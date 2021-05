Πολιτική

Γεννηματά για συνεπιμέλεια: Το νομοσχέδιο οδηγεί σε απορρύθμιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρως αντίθετη η Φώφη Γεννηματά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τη συνεπιμέλεια. Οι προτάσεις από το Κίνημα Αλλαγής.

Έντονη κι αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κ. Τσιάρα, για το νομοσχέδιο που εισηγείται σχετικά με τις αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο και τις νέες διατάξεις για τη συνεπιμέλεια των παιδιών, άσκησε η Φώφη Γεννηματά στην παρέμβασή της στη Βουλή. Αφού θύμισε τις σημαντικές, όπως είπε, μεταρρυθμίσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ, το 1983 και το 1996, τόνισε: «Αυτό το νομοσχέδιο δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Απορρύθμιση θα γίνει. Θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες (και δικαστικές) διενέξεις, από αυτές που υποτίθεται ότι προσπαθεί να επιλύσει». Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ ζήτησε να αποσυρθεί και αντιπρότεινε την ίδρυση Οικογενειακών Δικαστηρίων στα πρότυπα άλλων χωρών. Είπε συγκεκριμένα η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής:

«Για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, προτείνουμε την καθιέρωση του σύγχρονου θεσμού του Οικογενειακού Δικαστηρίου. Αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία από χώρες που ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται. Όπως στις ΗΠΑ, τη τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία. Τα δικαστήρια αυτά επιβάλλεται να στελεχωθούν με δικαστές εξειδικευμένους σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου, με ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης που θα γίνονται σε συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με τις Νομικές Σχολές της χώρας», επεσήμανε η Φώφη Γεννηματά.

Κωδικοποιώντας τις αντιρρήσεις του Κινήματος Αλλαγής, η κ. Γεννηματά ανέφερε:

«1ον) Θεωρώ απόλυτα λανθασμένες τις ρυθμίσεις που ανατρέπουν τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα του Οικογενειακού Δικαίου. Το συμφέρον του παιδιού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογικές φασόν. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση.

2ον) Οι διατάξεις του Νομοσχεδίου εισάγουν “από το παράθυρο” τη λογική της εναλλασσόμενης κατοικίας. Διαφωνούμε. Αυτό διαπιστώνουν και οι φορείς. Γιατί αυτή η λογική βλάπτει συναισθηματικά το παιδί, του στερεί το απαραίτητο σταθερό περιβάλλον και τις σταθερές συνθήκες ζωής. Κάνει το παιδί τουρίστα.

3ον) Εισάγετε το οριζόντιο τεκμήριο το 1/3 του χρόνου για το δικαίωμα επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά.

Στην ουσία θέλετε να ασκήσετε επιρροή για τυχόν δικαστικές αποφάσεις σε περιπτώσεις διαφωνίας των γονέων.

Αναρωτιέμαι. Έχετε άραγε σκεφθεί πως ορίζεται αυτό το 1/3; Με βάση την ημέρα, την εβδομάδα, ή το μήνα; Ακόμη και τον χρόνο που αφιερώνει το παιδί στο σχολείο του; Ακόμη και το χρόνο του ύπνου του; Οι σχέσεις του γονέα με το παιδί, δεν μπορεί να ορίζονται με την μεζούρα.

4ον) Τέλος παντελώς απαράδεκτη είναι η πρόβλεψη για την ανάγκη οριστικής δικαστικής απόφασης ώστε να ληφθούν μέτρα-σε σχέση με την επιμέλεια του παιδιού-κατά γονέων που ασκούν ενδοοικογενειακή βία».

Στο σημείο αυτό απευθύνθηκε στους βουλευτές της ΝΔ να ξανασκεφτούν την ευθύνη ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου καθώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με τις σχετικές προβλέψεις των Διεθνών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης).

Πρόσθεσε ότι στο Κίνημα Αλλαγής «δεν παγιδευόμαστε στο ψεύτικο δίλημμα που η κυβέρνηση δημιούργησε «με τις μαμάδες ή τους μπαμπάδες» κι εκείνο που ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του παιδιού.

«Τα παιδιά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και δεν μπορεί να εργαλειοποιηθούν, ούτε από τις μανάδες, ούτε από τους πατεράδες τους».

Η κ. Γεννηματά κατέληξε υποστηρίζοντας ότι «το σχέδιό σας δεν λύνει το πρόβλημα, δεν εξυπηρετεί τα δικαιώματα του παιδιού. Παραμερίζει το συμφέρον του, που ως σήμερα είναι και πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας δικαίου.

Σε αυτή στείρα κι αναποτελεσματική προσέγγιση εμείς αντιπαραβάλλουμε τη δική μας θετική, μεταρρυθμιστική πρόταση, για ένα Οικογενειακό Δίκαιο σύγχρονο και δίκαιο, με εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Με το παιδί στο επίκεντρο».

Στη ομιλία της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε εξηγήσεις κι ενημέρωση για την έξαρση της βαριάς εγκληματικότητας κι όχι εκ των υστέρων εξαγγελίες. Παράλληλα η κ. Γεννηματά επέκρινε χωρίς πάντως να κατονομάσει τον υπουργό της Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μιλώντας για show με την παράδοση των φακέλων στη Δικαιοσύνη. «Παραδέχθηκε την αδυναμία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη στην Δικαιοσύνη. Προτιμά η Αστυνομία να ασχολείται με τις διαδηλώσεις και τα Πανεπιστήμια παρά με την ασφάλεια των πολιτών. Σας καταθέσαμε 10 σχετικές προτάσεις. Να τις αξιοποιήσατε», τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και ζήτησε πλήρη στοιχεία για τις εξαφανίσεις ανηλίκων αφήνοντας να εννοηθεί ότι πολλές από αυτές σχετίζονται με άσκηση οικογενειακής βίας που έχει αυξηθεί λόγω της μακρόχρονης καραντίνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Σχίνο: Αναζωπύρωση και εκκένωση οικισμών

Κοινωνικός Τουρισμός: ξεκινά το πρόγραμμα - οι προϋποθέσεις

Θεσσαλονίκη: απολογήθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη μετά από καταγγελία για βιασμό