Hard rock - heavy metal: Όσοι ακούν οδηγούνται σε... ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μουσική με ήχο λιγότερο τραχύ οδηγεί σε πιο υγιεινή διατροφή.

Σε πρόσφατη μελέτη για την οποία συνεργάστηκαν ερευνητές από την Κίνα και τη Δανία υποστηρίζεται ότι η ακρόαση hard rock και heavy metal μουσικής μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις διατροφικές επιλογές.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Appetite τον περασμένο μήνα συμμετείχαν 215 ερωτηθέντες διαφόρων πολιτισμικών ομάδων από την Κίνα και τη Δανία. Σε κάθε συμμετέχοντα παρουσιάστηκε ένα φάσμα επιλογών φαγητού, από υγιεινό έως ανθυγιεινό, για να συνδυαστεί με διαφορετικά σάουντρακ.

Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν δύο εκδόσεις του ίδιου τραγουδιού: μία που ήταν πιο χαλαρωτική (πιάνο τζαζ, βραδύτερος ρυθμός και κλειδιά στη μεγάλη κλίμακα) και μια άλλη που ήταν πιο επιθετική (παραμορφωμένες κιθάρες, γρήγοροι ρυθμοί, ντραμς και νότες ελάσσονος κλίμακας).

Αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι που ακούν πιο ήρεμες μελωδίες τείνουν να ακολουθούν πιο υγιεινές τροφές, για παράδειγμα σαλάτες και όσοι ακούν πιο επιθετική μουσική, επιλέγουν τρόφιμα που είναι λιγότερο υγιεινά. Ειδικότερα όσοι ακούν heavy rock και abrasive hip - hop σε ποσοστό 40% επιλέγουν σνακ με περισσότερα λιπαρά, περισσότερο αλάτι και περισσότερη ζάχαρη.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν σχέση μεταξύ «υγιών» ήχων και των υγιεινών επιλογών φαγητού και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ήχοι του hard rock και του heavy metal λειτουργούν ως σαμποτέρ υψηλότερων εγκεφαλικών λειτουργιών που ρυθμίζουν τη λήψη αποφάσεων.

Ο Danni Peng-Li, διδακτορικός φοιτητής στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του Πανεπιστημίου Άαρχους της Δανίας και επικεφαλής συντάκτης της μελέτης, δήλωσε ότι τα άτομα που τους αρέσει η μελωδική τζαζ είναι πιο πιθανό να βρουν υγιεινά τρόφιμα και ότι συνήθως η απαλή κλασική μουσική, η μουσική διαλογισμού ή απλά οι ήχοι της φύσης οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Peng-Li προτείνει οι άνθρωποι που ελέγχουν το βάρος τους να προσέχουν τη μουσική που ακούν.

