Πολιτισμός

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Al-Saud για τον Πολιτισμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιά θέματα κυριάρχησαν στις συνομιλίες του Πρωθυπουργού με τον Υπ. Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Badr bin Farhan Al-Saud, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η ενίσχυση των διμερών πολιτιστικών δεσμών και ανταλλαγών και η τεχνογνωσία που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα όσον αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά την έναρξη της συνάντησης έλαβε χώρα ο ακόλουθος διάλογος

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι. Καταλαβαίνω ότι είχατε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση με το Υπουργείο Πολιτισμού χθες. Προσβλέπουμε στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής μας συνεργασίας και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σημασία που αποδίδετε στην προστασία της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς σας. Καθώς έχουμε εμπειρία σε αυτό το ζήτημα, είμαι βέβαιος ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε.

Πρίγκιπας Badr bin Farhan Al-Saud: Βεβαίως. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Είχαμε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη συνάντηση χθες και προσβλέπουμε στην ενδυνάμωση της σχέσης μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πελώνη: επιστρέφουμε στην κανονικότητα και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω

Κοινωνικός Τουρισμός: ξεκινά το πρόγραμμα - οι προϋποθέσεις

“Το Πρωινό” - Τζίκας: οι Αντετοκούνμπο δεν είχαν ούτε μαξιλάρι να κοιμηθούν (βίντεο)