Μητσοτάκης: Πραγματικότητα η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού και τα συγχαρητήριά του προς τον ΑΔΜΗΕ για το έργο.

«Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Πελοποννήσου είναι πλέον πραγματικότητα. Θα καλύψει αρχικά το 1/3 των ενεργειακών αναγκών του νησιού, αντικαθιστώντας παλιές, ακριβές και ρυπογόνες τοπικές μονάδες» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας συγχαρητήρια στον ΑΔΜΗΕ για αυτό το σημαντικό έργο υποδομής, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

«Όταν ολοκληρωθεί, θα μηδενιστούν οι εκπομπές CO2 για την ηλεκτροδότηση της Κρήτης μειώνοντας και το κόστος ρεύματος» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου είναι πλέον πραγματικότητα. Θα καλύψει αρχικά το 1/3 των ενεργειακών αναγκών του νησιού, αντικαθιστώντας παλιές, ακριβές και ρυπογόνες τοπικές μονάδες. pic.twitter.com/4xFtOfFqBR — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 20, 2021

