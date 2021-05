Οικονομία

Οικοδομικές άδειες: Αλλαγές στην ηλεκτρονική έκδοση

Η έκδοση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-Άδειες». Πότε είναι υποχρεωτική η προέγκριση. Η υπουργική απόφαση.



Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, το σύστημα «e-Άδειες» αναβαθμίζεται προκειμένου η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4759/2020.

Στόχος είναι οι οικοδομικές άδειες να εκδίδονται πιο γρήγορα και πιο απλά, χωρίς ταλαιπωρία για πολίτες, μηχανικούς και επενδυτές. Για αυτούς τους λόγους ενοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία έκδοσής τους με καλύτερο διαχωρισμό των σταδίων ευθύνης, αναδεικνύοντας τον επιτελικό ρόλο των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στον έλεγχο των όρων, προϋποθέσεων και μεγεθών δόμησης και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των μηχανικών στον άρτιο τεχνικό σχεδιασμό των κατασκευών σε επίπεδο μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου.

«Κλειδί» η προέγκριση – από προαιρετική γίνεται υποχρεωτική

Συγκεκριμένα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες»:

Εκδίδεται υποχρεωτική (ήταν προαιρετική) προέγκριση οικοδομικής άδειας για τις κατηγορίες τρόπου έκδοσης αδειών 1 και 2 (βάσει του ν.4495/2017). Σημειώνεται ότι στη διαδικασία προέγκρισης πραγματοποιείται και ο ουσιαστικός έλεγχος για την πιστοποίηση του δικαιώματος έκδοσης τους. Στη συνέχεια, με ευθύνη του μηχανικού, υποβάλλονται οι απαραίτητες μελέτες, τα δικαιολογητικά και οι εγκρίσεις και κατόπιν οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά και αυτόματα. Τότε, ο αριθμός οικοδομικής αδείας αναρτάται στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Για την κατηγορία 3, η προέγκριση παραμένει προαιρετική, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται η βεβαίωση όρων δόμησης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Σε περίπτωση άδειας νομιμοποίησης, επισυνάπτεται κατά το στάδιο της προέγκρισης η έκθεση αυτοψίας, εφόσον υπάρχει, η απόφαση επιβολής προστίμου ή/και η σχετική δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου σε διατάξεις νόμων αναστολής επιβολής κυρώσεων.

Ειδικά για τις Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα από τον Διαχειριστή πριν από τον χρόνο λήξης της ισχύος της έγκρισης, για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ περί της ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών.

Εκδίδεται η προβλεπόμενη βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, δια της υποβολής αίτησης με την ταυτόχρονη υποβολή των εγκρίσεων άλλων φορέων ή συλλογικών οργάνων, εφόσον αυτές απαιτούνται.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς δήλωσε:

«Επιταχύνουμε και απλοποιούμε την έκδοση οικοδομικών αδειών, βάζοντας φρένο στην καθυστέρηση και ταλαιπωρία των πολιτών, των μηχανικών και των επενδυτών. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την αυτοματοποίηση όλης της διαδικασίας έτσι ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης e-Άδειες να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό και σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο».

