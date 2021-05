Πολιτική

Τσιάρας για Συνεπιμέλεια: ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί διχαστική τακτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε στον Τσίπρα και για τις καταγγελίες του για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής.

«Είναι κρίμα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για εσάς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υιοθετείτε μια τέτοια διχαστική τακτική σε ένα ζήτημα που θα έπρεπε να μας ενώνει», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας για τα όσα είπε νωρίτερα σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια.

«Προσωπικά, σε όλη την πολιτική μου διαδρομή δεν έκανα ποτέ κάτι που δεν πίστευα. Εγώ προτείνω αυτό το νομοσχέδιο γιατί πιστεύω ότι είναι ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό βήμα και γιατί πιστεύω ότι θα στηρίξουμε το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, γιατί πρέπει να δούμε ένα πρόβλημα πραγματικό», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αναγνώρισε καν ότι υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Λυπάμαι πραγματικά, αν δεν προσβάλλει αυτή η στάση εσάς που αναγνωρίσατε ότι υπάρχει πρόβλημα, την περίοδο που κυβερνούσατε συστήνοντας νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προσβάλλει χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν από τη Βουλή να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών», είπε ο κ. Τσιάρας, απευθυνόμενος στα βουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε.

«Το πρόβλημα το αναγνωρίσατε όταν κάνατε εσείς νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Αλήθεια, πού βρίσκεται το πόρισμα εκείνο; Θέλατε να αποφύγετε την κοινωνική ένταση, δεν θέλατε να έρθετε αντιμέτωποι με οποιαδήποτε κοινωνική ένταση. Είναι συνεπώς υποκρισία μέγιστη να λέτε ότι ανεβάζουμε ένα θέμα που δεν υπάρχει, όταν εσείς το αναγνωρίσατε, το προηγούμενο διάστημα αλλά δεν είχατε την τόλμη να το αντιμετωπίσετε και αυτό σας καθιστά εκτεθειμένο στην κοινωνία. Είναι κρίμα που χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να εκπέμψουμε ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε μέγιστη ανακρίβεια τον ισχυρισμό του ΣΥΡΙΖΑ ότι το νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει την εφαρμογή της Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. «Η παραπομπή στη συνθήκη αναφέρεται σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου», είπε ο κ. Τσιάρας και σχολίασε, «Ωραία κρύφτηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πίσω από τη φράση ότι “υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα” πίσω από τη νομοθετική μας πρωτοβουλία. Μα δεν έχετε ιδέα ποιοι είναι οι περισσότεροι από αυτούς που πλήττονται; Είναι φτωχοί άνθρωποι, είναι αγωνιστές που παλεύουν καθημερινά και θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους και να τα στηρίξουν».

Ο Κώστας Τσιάρας σχολίασε και το «δριμύ κατηγορώ» του Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής.

«Είναι γνωστό ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά την ομιλία του φεύγει. Δεν θέλει να ακούσει τις απαντήσεις. Ο κ. Τσίπρας έρχεται εδώ ανεβάζοντας τα θέματα της υγειονομικής κρίσης, αν και γνωρίζει ότι είναι θέματα που χρειάζονται ειδική διαχείριση. Η στάση του αυτή δείχνει τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται η παράταξή του, με όσα ακούγονται αυτές τις ημέρες στην προανακριτική επιτροπή. Όταν ακούτε τι έγινε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνομαι ότι σας δημιουργεί δυσκολία», σχολίασε ο Κώστας Τσιάρας σχετικά με την κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα μέτρα προστασίας από την Covid-19, στη Βουλή.

«Τα θέματα της λειτουργίας της Βουλής έχουν απαντηθεί συγκεκριμένα από τον πρόεδρο της Βουλής. Οι κανόνες μπήκαν γιατί έπρεπε να ληφθούν. Άνθρωποι που έχουν επίγνωση τι σημαίνει διασφάλιση της υγείας, δεν ανεβαίνουν στο βήμα της Βουλής να μιλάνε με τέτοιο λαϊκισμό», είπε επίσης ο κ. Τσιάρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πελώνη: επιστρέφουμε στην κανονικότητα και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω

Ρόδος: καταδικασμένος σε κάθειρξη 108 ετών ζητά να… αφεθεί ελεύθερος!

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: “κλειδί” η κατάθεση της ψυχολόγου της Καρολάιν