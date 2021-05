Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και ανατροπές (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις συγκλονίζουν τους ήρωες της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που βαδίζει προς την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 24 Μαΐου - Επεισόδιο 144

Η Δόμνα με την Πηνελόπη συγκλονίζονται με τα ευρήματα της αστυνομίας για τον φόνο του Θέμελη. Η Πηνελόπη, όμως, δε δείχνει να έχει πεισθεί, ενώ η Ανέτ παίρνει την κατάσταση στα χέρια της, δίνοντας ένα εκβιαστικό τελεσίγραφο στον Μελέτη. Η επανασύνδεση ενός ζευγαριού θα δώσει μια ευχάριστη νότα στο χωριό. Ο Δούκας αρνείται να συναντήσει τον Βόσκαρη και τότε εκείνος ζητάει απ’ τον δικηγόρο του, να φωνάξει την Ελένη. Θα δεχτεί η Ελένη να βρεθεί ξανά πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρώην βασανιστή της; Κι αν δεχτεί, ποια απρόσμενη έκπληξη την περιμένει στη συνάντησή τους;

Τρίτη 25 Μαΐου - Επεισόδιο 145

Η Ελένη συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις του Βόσκαρη αποφασίζει να μην μιλήσει σε κανέναν και να δράσει μόνη της. Η Ανέτ μετά την οριστική ρήξη της με τον Μελέτη, μετακομίζει στον Μιλτιάδη μέχρι να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Μυρσίνη φοβάται την αντίδραση της Ανέτ, ενώ συνεχίζει να λέει ψέματα στα παιδιά της και να προστατεύει τον Δούκα. Ο Σπανός στριμώχνει τον Μεγαρίτη καθώς τον συνδέει με την Ασπασία. Ο Μελέτης προσπαθεί να πείσει την Πηνελόπη για την αθωότητα τη δική του και του Δούκα, αλλά τη βλέπει ν’ απομακρύνεται από κοντά του. Όλο το χωριό πάει στη σχολική γιορτή για ν’ ακούσουν την παιδική χορωδία, ενώ ο Άγγελος κάνει πρόταση γάμου στη Σοφούλα μπροστά σε όλο το καφενείο. Η ώρα, όμως, της αναμέτρησης έχει έρθει. Και η Ελένη, για πρώτη φορά, θα αντικρίσει τον Δούκα αποφασισμένη για όλα.

Τετάρτη 26 Μαΐου - Επεισόδιο 146

Το χωριό συνταράσσεται από μια ακόμα μεγάλη αποκάλυψη. Οι δύο οικογένειες βρίσκονται, ξανά, αντιμέτωπες και όλοι φοβούνται για έναν νέο κύκλο αίματος. Ο Σπανός θα έρθει αντιμέτωπος με μια μαρτυρία που θα τον συγκλονίσει. Η Ελένη δέχεται την απρόσμενη επίσκεψη μιας γυναίκας που μπορεί να τη βοηθήσει.

Πέμπτη 27 Μαΐου - Επεισόδιο 147

Η οικογένεια των Σεβαστών μοιάζει να διαλύεται μετά τα τελευταία γεγονότα. Η κατάθεση της Πηνελόπης οδηγεί και πάλι την Ανέτ μπροστά στον Σπανό. Μαζί με τον Προύσαλη, την πιέζουν να ομολογήσει όσα γνωρίζει. Η Ελένη συγκλονισμένη από την τροπή των γεγονότων αισθάνεται ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Κωνσταντής εξομολογείται στον Νικηφόρο την αλήθεια για τον θάνατο του Γιάννου, ενώ η Μυρσίνη θα βρεθεί μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη…

