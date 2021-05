Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: αυτός είναι ο διαιτητής του τελικού

Είχε «σφυρίξει» τον περσινό τελικό του Europa League. Δείτε την προϊστορία του με τις ελληνικές ομάδες.

Ο Ντάνι Μακέλι ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, στο ΟΑΚΑ, το ερχόμενο Σάββατο (22/5, 21:00).

Ο Ολλανδός διαιτητής είχε «σφυρίξει» τον περασμένο Αύγουστο τον τελικό του Europa League μεταξύ της Σεβίλλης και της Ίντερ (σε ένα ματς που ήταν 4ος διαιτητής ο Τάσος Σιδηρόπουλος).

Στην Ελλάδα, φέτος «σφύριξε» την αναμέτρηση Ολυμπιακός-ΑΕΚ (3-0), ενώ πέρυσι είχε διευθύνει τους αγώνες ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (0-0) στα πλέι οφ της Super League και Άρης-ΑΕΚ (2-2) για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Όσον αφορά στον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου, ο Μακέλι θα έχει για βοηθούς τους συμπατριώτες του Χέσελ Στέεγκστρα και Γιαν ντε Βρις.

Ο Καραντώνης θα είναι ο 4ος διαιτητής και στο VAR ο επίσης Ολλανδός Κέβιν Μπλομ μαζί με τον Πετρόπουλο, με τον Δάλλα να επιφορτίζεται με τον ρόλο του παρατηρητή.

