Οικονομία

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου: Τα οφέλη του έργου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια/υπόγεια καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, η οποία συνιστά το πρώτο βήμα για την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού και τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα καθαρότερο μείγμα ενέργειας.

Μετά την αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών στα Χανιά και τη Νεάπολη Λακωνίας, πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 24ωρα με επιτυχία η δοκιμαστική ηλέκτριση όλων των τμημάτων του έργου, θαλάσσιων και χερσαίων.

Η νέα διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV (μεταφορικής ισχύος 2x200 MVA) αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία το προσεχές διάστημα, μεταφέροντας τα πρώτα ηλεκτρικά φορτία στην Κρήτη. Με αυτή την πρώτη διασύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική χώρα, θα καλυφθεί το 1/3 των ενεργειακών αναγκών του νησιού, υποκαθιστώντας την παραγωγή των παλαιότερων τοπικών μονάδων που είναι και οι πλέον ακριβές και ρυπογόνες.

Το συνολικό κόστος του εμβληματικού έργου, το οποίο ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ).

Καινοτομίες και οφέλη του έργου

Η νέα διασύνδεση ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες και καταρρίπτει παγκόσμια ρεκόρ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή υποβρύχια/υπόγεια καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως (174 χλμ.), ενώ το μέγιστο βάθος πόντισης (1.000 μέτρων) την τοποθετεί στην κορυφή των πλέον απαιτητικών τεχνικά έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης διεθνώς.

Κατά την πλήρη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα το 2023, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η διασύνδεση με την Αττική, οι εκπομπές CO2 για την ηλεκτροδότηση της Κρήτης θα μηδενιστούν, βελτιώνοντας θεαματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού. Επιπλέον, από την απόσυρση των συμβατικών ρυπογόνων μονάδων στην Κρήτη, όλοι οι καταναλωτές της χώρας θα εξοικονομήσουν έως και 400 εκατ. ευρώ ετησίως από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσω των ΥΚΩ.

Συγχαρητήρια στον ΑΔΜΗΕ έδωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την ολοκλήρωση του τεράστιου έργου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση, αλλά και τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ, για την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου. Με τη μικρή διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου προχωράμε ένα ακόμη βήμα προς τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για όλη τη χώρα, αλλά ειδικότερα για το νησί της Κρήτης όπου η ζήτηση ενέργειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται δραστικά. Συνεχίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου διασυνδέσεων των νησιών μας με την ηπειρωτική Ελλάδα, οι πολίτες θα επωφεληθούν οικονομικά από τις μειώσεις στις τιμές ρεύματος μέσω των ΥΚΩ, ενώ παράλληλα καταφέρνουμε να ελαττώσουμε ουσιαστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που φτάσαμε στη γραμμή τερματισμού ενός τόσο σημαντικού έργου. Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε ψηλά τον πήχη, τόσο σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος όσο και τεχνικών προκλήσεων, και κατόρθωσε να τον ξεπεράσει. Το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας περνά από τη θάλασσα. Με το έργο αυτό, ο Διαχειριστής απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στα πιο απαιτητικά έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και να τα υλοποιήσει με συνέπεια, επιτυγχάνοντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλους τους πολίτες της χώρας».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Σχίνο: Εκκένωση οικισμών στο Αλεποχώρι

Κορονοΐός: Η Κομισιόν υπέγραψε τρίτη σύμβαση με την Pfizer για επιπλέον εμβόλια

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: αυτός είναι ο διαιτητής του τελικού