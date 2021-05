Υγεία - Περιβάλλον

Η σημασία της διατροφής μετά τη διάγνωση με Covid-19

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει η Κατερίνα Α. Χρέμου, Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Υπεύθυνη Διαιτολογικού Τμήματος ΜΗΤΕΡΑ.

Είναι πλέον γενική διαπίστωση ότι οι ασθενείς και κυρίως οι αναρρώσαντες από βαριά νόσο, χάνουν τουλάχιστον το 5 με 10 % του αρχικού τους βάρους πριν τη νόσο. Πολλοί νοσούντες αντιμετωπίζουν απώλεια όρεξης που οδηγεί στη μειωμένη πρόσληψη τροφής κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής τους.

Γιατί είναι σημαντικό να προσέχετε τη διατροφή σας αφού έχετε διαγνωστεί με COVID-19;

Η επαρκής πρόσληψη τροφής είναι σημαντική καθώς το σώμα χρειάζεται ενέργεια, πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα για να ανακάμψει μετά από μια νόσο.

Λαμβάνοντας τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, ανοικοδομούνται οι μύες, διατηρείται σε καλή κατάσταση το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αυξάνονται τα ενεργειακά επίπεδα του οργανισμού, συμβάλλοντας στην άμεση επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Είμαι ελλειποβαρής ή έχω χάσει πολύ βάρος και δυσκολεύομαι να φάω. Τι να κάνω;

Η ελαχιστοποίηση της απώλειας βάρους και η ανάκτηση της μυϊκής δύναμης είναι σημαντική για την ανάρρωσή σας. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε συχνά το βάρος σας και να προσέχετε σημάδια απώλειας βάρους.

Μπορεί να αντιμετωπίζετε τα γεύματα σας με αποστροφή, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να τρώτε λίγο και συχνά, περιλαμβάνοντας τρία μικρά θρεπτικά γεύματα και θρεπτικά σνακ ενδιάμεσα χωρίς να νιώθετε δυσφορία.

Επιλέξτε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες (κρέας, ψάρι, αυγά, τυρί, φασόλια και φακές) και σε ενέργεια. Σερβίρετε το φαγητό σας σε μικρές μερίδες για να είναι πιο ελκυστικό. Να ενυδατώνεστε αρκετά, πίνοντας άφθονα υγρά, προτιμώντας αυτά που έχουν βάση το γάλα.

Μπορώ να πάρω πόσιμα συμπληρώματα διατροφής;

Τα συμπληρώματα διατροφής σας προσφέρουν επιπλέον ενέργεια. Πρέπει να τα παίρνετε μεταξύ των γευμάτων, ώστε να μην επηρεάζουν την όρεξή σας κατά τις ώρες του γεύματος.

Ρωτήστε τον γιατρό σας, εάν μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικές γεύσεις πόσιμων συμπληρωμάτων. Είναι σημαντικό να βρείτε το κατάλληλο για εσάς συμπλήρωμα διατροφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να διατίθενται επιδόρπια σε μορφή ζελέ ή ενισχυτικά (fortifiers) που ενισχύουν το ήδη υπάρχον γεύμα.

Εάν παρουσιάζετε δύσπνοια ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει μικρότερες συσκευασίες, που είναι ευκολότερες στη λήψη.

Εάν δυσκολεύεστε να καταπιείτε, μιλήστε με το διαιτόλογο σας, γιατί τα συμπυκνωμένα συμπληρώματα μπορεί να είναι ασφαλέστερα για εσάς.

Πόσο καιρό πρέπει να παίρνω συμπληρώματα διατροφής;

Η ανάγκη σας για πόσιμα συμπληρώματα διατροφής θα πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται τακτικά από τον διαιτολόγο ή τον γιατρό σας. Το πότε θα τα σταματήσετε εξαρτάται από το βάρος σας και τα συμπτώματα σας. Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να τα πάρετε, πόσο καιρό ή πόσο χρήσιμο είναι για εσάς απευθυνθείτε στο γιατρό ή τον διαιτολόγο σας.

Πρέπει να παίρνω συμπληρώματα βιταμινών ή ανόργανων συστατικών;

Εάν τρώτε μόνο μικρές ποσότητες φαγητού ή δεν μπορείτε να φάτε όλες τις συνιστώμενες ομάδες τροφίμων, τότε ίσως χρειαστεί να πάρετε ένα συμπλήρωμα πολυβιταμινών και ανόργανων συστατικών.

Βιταμίνη D

Εάν δεν είστε αρκετά καλά για να περνάτε χρόνο έξω ή εάν είστε άνω των 65 ετών ή έχετε πιο σκούρο τόνο δέρματος, τότε το σώμα σας μπορεί να μην είναι σε θέση να παράγει αρκετή ποσότητα βιταμίνης D. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάρτε ένα συμπλήρωμα βιταμίνης D που να περιέχει την συνιστώμενη για εσάς ημερήσια δόση.

Έχω χάσει βάρος και η όρεξή μου δεν βελτιώνεται. Τι πρέπει να τρώω;

Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το βάρος σας. Είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της ασθένειάς σας να έχετε χάσει μυϊκή μάζα, γι΄ αυτό επιλέξτε μικρά θρεπτικά γεύματα και σνακ για να διασφαλίσετε την πρόσληψη ενέργειας και πρωτεϊνών. Μια καλή πηγή πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια του πρωινού, του μεσημεριανού και του βραδινού σας γεύματος μπορεί να σας βοηθήσει να ανακτήσετε άμεσα τις δυνάμεις σας.

Έχω αλλαγές στη γεύση, οσμή, δύσπνοια, ξηροστομία ή κόπωση που επηρεάζουν τι και πόσο μπορώ να φάω. Τι μπορώ να κάνω;

Δεν θα βιώσουν όλοι τα ακόλουθα συμπτώματα του COVID-19. Εάν τα έχετε, αυτές οι συμβουλές μπορεί να σας βοηθήσουν. Εάν αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, ζητήστε από τον γιατρό σας να σας παραπέμψει σε διαιτολόγο για περαιτέρω συμβουλές και υποστήριξη.

Δύσπνοια

Προσπαθήστε να τρώτε συχνά μικρές ποσότητες φαγητού.

Προσπαθήστε να πίνετε υγρά στο ενδιάμεσο γεύμα.

Η μαλακή και υγρή τροφή μπορεί να είναι ευκολότερη στη διαχείριση όταν είστε κουρασμένοι ή παρουσιάζετε δύσπνοια.

Ξηροστομία

Πίνετε τακτικά υγρά σε μικρές ποσότητες όλη την ημέρα.

Προσθέστε σάλτσες σε τρόφιμα όπως τυρί σάλτσα, μαγιονέζα, σαλάτα, γιαούρτι ή ντιπ.

Μασάτε συχνότερα τσίχλες χωρίς ζάχαρη για να αυξήσετε την παραγωγή σάλιου.

Εάν το στόμα σας πονάει, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

Κούραση

Μην βιάζεστε όταν καταναλώνετε τα γεύματα σας.

Η μαλακή και υγρή τροφή μπορεί να είναι ευκολότερη στη διαχείριση όταν είστε κουρασμένοι ή αισθάνεστε δύσπνοια.

Εάν είστε πολύ κουρασμένοι για να μαγειρέψετε, προτιμήστε ένα έτοιμο γεύμα.

Δυσκοιλιότητα

Μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκοιλιότητα ως παρενέργεια στο φάρμακο που σας έχει συνταγογραφηθεί ή λόγω του ότι είστε λιγότερο δραστήριοι από το κανονικό.

Φροντίστε να είστε καλά ενυδατωμένοι. Στόχος είναι να καταναλώνετε έξι με οκτώ ποτήρια ημερησίως.

Επιλέξτε τρόφιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως βρώμη κουάκερ, ξηροί καρποί, σπόροι, φασόλια, όσπρια, φρούτα και λαχανικά.





*Άρθρο της Κατερίνας Α. Χρέμου, Κλινικής Διαιτολόγου - Διατροφολόγου, Υπεύθυνης Διαιτολογικού Τμήματος ΜΗΤΕΡΑ.