Στη φυλακή ο Γεωργιανός που συνελήφθη στον Έβρο

Κατηγορείται για τη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στο Πικέρμι. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Αρνείται ότι συμμετείχε στην ομάδα των κακοποιών που εισέβαλαν στη μονοκατοικία ηλικιωμένου ζεύγους στο Πικέρμι τον περασμένο Μάρτιο, αλλά και ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το αποτρόπαιο έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος από τη Γεωργία δεν έπεισε με τις εξηγήσεις του ανακρίτρια και εισαγγελέα και μετά από μία σύντομη απολογία κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο κατηγορούμενος έπεσε στα χέρια των Αρχών όταν την προηγούμενη Παρασκευή επιχείρησε με πλαστά έγγραφα να φύγει από τη χώρα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο πριν περάσει από το τελωνείο των Κήπων Έβρου και του πέρασαν χειροπέδες. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για διαρρήξεις.

Γενετικό του υλικό έχει ταυτοποιηθεί σε αντικείμενο της μονοκατικίας στο Πικέρμι, ενώ η αστυνομία εξετάζει πιθανή σύνδεσή του με τη ληστεία στα Γλυκά Νερά και την άγρια δολοφονία της άτυχης Καρολάιν.

"Δεν έχω καμία σχέση με τη ληστεία που με κατηγορείτε. Δεν προσπάθησα να διαφύγω, αντιμετωπίζω ένα οικογενειακό ζήτημα και έπρεπε να ταξιδέψω στην πατρίδα μου".υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας.

"Εξ αρχής δεν ήταν ένας από τους υπόπτους για τη δολοφονία των Γλυκών Νερών. Θέλαμε, όμως, να τον εξετάσουμε, γιατί έχουμε μία εικόνα για τις διασυνδέσεις του. Ευελπιστούσαμε ότι θα μπορούσαμε να αντλήσουμε κάποια πληροφορία, αλλά ήταν ιδιαίτερα αρνητικός", σημειώνουν αστυνομικές πηγές.

Οι αστυνομικοί έχουν βάλει στο "μικροσκόπιο" τουλάχιστον 20 ληστείες με τον ίδιο τρόπο δράσης, προσπαθώντας να αντλήσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στους δράστες του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά.

